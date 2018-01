Le joueur avait fait ses adieux à Anfield en mai 2015. Depuis février 2017, c'est comme entraîneur chez les jeunes que Steven Gerrard impressionne. Ou comment l'ancien box-to-box de légende construit sa nouvelle vie de manager.

2.58k

« Boucler la boucle »

Prêt à entraîner ailleurs

Par Nicolas Jucha

Propos de Steven Gerrard issus d'interviews pour le Guardian, BT Sports, du site officiel de Liverpool FC et du Daily Mirror

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» À 37 ans, Steven Gerrard a donc enterré le joueur de légende qu'il était. Et accepté les désagréments de cette petite mort, lui qui en vingt ans de carrière a disputé près de 900 matchs pros en 17 saisons de Premier League et deux de Major League Soccer. Une Ligue des champions (2005), une place au podium du Ballon d’or (2005), 114 sélections avec les Trois Lions... Et surtout des buts, beaucoup de buts, pour révolutionner le rôle desi cher aux Anglais. Le joueur de légende ne s'en était jamais caché : un jour, si toutes les planètes s'alignaient, il deviendrait entraîneur. Si possible dans son club de toujours, Liverpool Mais là où beaucoup d'anciennes gloires se perdent avec l'idée fixe de commencer immédiatement au sommet de la pyramide, l'ancien capitaine desa eu la sagesse d'accepter un apprentissage dans l'ombre, avec lade Liverpool dès février dernier. «(Klopp, ndlr)"Je veux seulement que tu restes dans l'ombre pour une courte durée, car tu as besoin de quelques années pour faire des erreurs, choisir ton équipe, décider des tactiques. Tu dois trouver ta philosophie, une manière de jouer, tu dois gérer des problèmes individuels, tu dois complimenter certains, en aider d'autres, tu dois expérimenter des déceptions et des échecs. Et seulement après quelques années, tu sauras si c'est fait pour toi."Le premier pas en avant de Coach Stevie n'a pas tardé. À l'été, il a été intronisé manager des U18, bénéficiant d'une promotion interne de son prédécesseur. La confirmation d'une relation de confiance entre l'ancien joueur et son club formateur. «» Sous la houlette d' Alex Inglethorpe, le directeur de lades, et avec la supervision bienveillante de Jürgen Klopp , Stevie G a rapidement impressionné les observateurs outre-Manche : une première place en Premier League U18 à mi-parcours (six victoires, cinq nuls, zéro défaite), une qualification aisée pour la seconde phase de la UEFA Youth League, et des performances convaincantes, son équipe ayant déjà marqué 28 fois en onze matchs de championnat.Mieux, Gerrard a su remporter son premier derby contre Everton , et affirmer sa philosophie. Loin des dogmes tactiques, plus portée sur le conditionnement mental : « Steven Gerrard souhaite donc une équipe talentueuse, mais dure au mal, capable d'arracher certaines décisions en toute fin de match. Une équipe où la valeur travail est au-dessus de tout – le manager s'impose six jours de boulot par semaine – et où son passé de joueur ne compte plus. Lui qui admet avoir «» et ne pas pouvoir couper après un match s'interdit d'étaler devant ses joueurs l'immensité de sa propre carrière. «"Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que nous avons fait."S'il doit expliquer une subtilité tactique avec exemple à l'appui, l'ancien milieu opte donc pour le Liverpool d'aujourd'hui. Un club dont il aimerait diriger l'équipe première à terme – ce pour quoi son ancien partenaire Xabi Alonso l'a récemment jugé apte –, mais dont il ne fait pas une fixation. «"Oh non, je ne veux travailler que pour Liverpool Football Club."» Et demain ?