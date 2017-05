Au Brésil, des prix à la place des numéros de maillots

306

Les ravages du marketing.C'est un fait, plus on descend dans les basses divisions, plus le nombre de sponsors sur le maillot augmente, jusqu'à donner une sorte de patchwork assez inélégant, certes, mais qui permet au club d'assurer son existence.En D4 brésilienne, le club de Fluminense de Feira a trouvé le moyen d'aller encore plus loin dans l'originalité. Cette équipe de l'État de Bahia a remplacé les numéros de ses joueurs par les prix de certains produits d'une chaîne locale de supermarchés. Lors du match contre Vitória de Bahia, l'attaquant Fernando Sobral devenait ainsi par exemple une pizza à 10 real et 98 centavos (3,3 euros environ). Sur le terrain évoluaient également un shampoing, un soda ou encore une mousse à raser, le tout à des prix défiant toute concurrence.Malheureusement pour eux, la valise qu'ils ont encaissée ce jour-là, c'était 6 euros.