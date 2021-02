West Ham coule Tottenham

Résultats et classement de Premier League

Lingard fou.Vous êtes de ceux qui se demandent pourquoi West Ham est l'invité surprise ducette saison ? Il ne fallait pas arriver en retard pour avoir un premier élément de réponse : l'efficacité. Sur le premier changement de rythme, Bowen efface Reguilón et adresse une galette à Antonio, qui s'y reprend à deux fois pour tromper Lloris et signer un retour gagnant après deux matchs d'absence. De la volonté aussi, à l'image de Tomáš Souček qui, malgré une arcade ouverte, se relève et sauve les siens de l'égalisation. De quoi piquer les, qui réagissent seulement par une frappe croisée de Kane, faible lueur d'espoir pour les hommes de Mourinho dans le premier acte de ce derby londonien.Une flamme que Lingard pense sûrement éteindre, en inscrivant, avec un brin de réussite, son troisième but de la saisonau retour des vestiaires. Mais, passés de 3-0 à 3-3 en dix minutes lors du spectaculaire match aller, lespensent bien tenir leur revanche lorsque Lucas coupe au premier poteau un corner de Bale. Car derrière, ça pousse sur le but des, à l'image de la demi-volée de Bale qui tape la barre. Si la formation du Mou termine la partie avec cinq attaquants sur le pré et des occasions à la pelle, ils ne parviennent pas à recoller, malgré à un ultime cafouillage qui s'échoue sur le poteau (90+2).Ça se complique pour Tottenham, désormais à sept points du Top 5, pendant que les hommes de Moyes profitent de ces trois points pour passer devant Chelsea et s'installer à la quatrième place.: Fabiański - Cresswell, Dawson, Diop, Coufal - Rice, Souček - Fornals (Johnson, 82), Lingard (Noble 90+4), Bowen (65) - AntonioDavid Moyes: Lloris - Reguilón (Alli, 77), Dier, Sánchez, Tanganga (Doherty, 46) - Højbjerg, Ndombele - Son, Lamela (Bale, 46), Lucas - KaneJosé Mourinho