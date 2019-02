20 ans que Villefranche attendait sa revanche

Ce mercredi, le FC Villefranche-Beaujolais va tenter de créer l’exploit face au PSG à l’occasion des 8èmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre de gala pour les Caladois qui n’est pas pour autant inédite. Il y a plus de vingt ans, les deux clubs s’étaient affrontés en match amical de pré-saison pour une large victoire parisienne sur le score de 9-1.

Baptême et équipe surprise

« Tu te rends compte que tu as serré la main de Daniel Bravo ? »

Par Jérémie Baron et Andrea Chazy

Propos recueillis par AC et JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

20 000 personnes attendues pour l’exploit. Ce mercredi, dans un Groupama Stadium qui a vu chuter le PSG pour la première fois dimanche , le FC Villefranche-Beaujolais va à son tour s’atteler à faire chuter la montagne qui se dresse face à lui. L’actuel treizième de National 1 essayera aussi de faire bonne figure, du moins pour faire mieux que la seule fois de l’histoire où les deux clubs s’étaient affrontés. Il y a plus de vingt ans, le 11 juillet 1998 à Aix-les Bains, Villefranche-sur-Saône et le PSG ont croisé le fer en match amical de pré-saison. Et, espérons le pour l’équipe Caladoise actuelle, il ne faudrait pas que l’issue soit la même.» . Frédéric Dally ne cherche pourtant même pas à jouer l’amnésique au moment de faire rejaillir des souvenirs de son esprit. «» , lâche dans un rire le défenseur formé à La Duchère. Il faut dire qu’à la veille du sacre des Bleus à Saint-Denis , personne ou presque ne fait attention à la reprise des clubs professionnels qui préparent alors déjà leur saison. Mais depuis le 2 juillet, toute la bande de Patrice Loko est en stage du côté d’Aix-les-Bains afin de préparer un championnat qui les a vus terminer à une triste huitième position (malgré un doublé en Coupes) la saison précédente. Le jour de la rencontre, l’équipe de Villefranche n’est même pas annoncée comme telle : on parle d’une opposition face à une énigmatique «Le PSG vient d’être pris en main par Charles Biétry. Et il a ramené dans ses bagages le jeune coach Alain Giresse , qui reste sur deux ans et demi à Toulouse ponctués d’une remontée dans l’élite. Un duo qui ne fera pas de vieux os aux rênes de l’équipe, mais en attendant à ce moment-là, ce test face à l’équipe de quatrième division est donc également la première (hors-compétition) de Gigi avec la casquette d’entraîneur du club de la capitale. Évidemment, on a déjà vu pire, comme baptême du feu. «» , souffle Dally. Pour un massacre en règle : les amateurs voient leurs filets trembler à neuf reprises, mais parviennent tout de même à sauver l’honneur au milieu de tout ça. L'œuvre de Cyril Versaut, gamin du club, disparu en 2005.Si la rencontre tourne donc rapidement à la démonstration - «» - les bribes de ce match ne restent pour autant pas du tout en travers de la gorge de Fred Dally. «. » Et si Patrice Loko, qui vit alors ses derniers mois au PSG , tout comme l’éphémère recrue libérienne James Debbah s’offrent chacun un doublé, l’essentiel est ailleurs : «» , appuie Dally.Plus de vingt-ans après ce match d’entraînement, l’enjeu sera pourtant tout autre dans les environs de Décines sur les coups de 18h30. Villefranche-Beaujolais ne vient cette fois-ci pas en, après avoir sorti au tour précédent Les Herbiers , certes en National 2, mais surtout finaliste malheureux de la précédente édition. Et pour bien faire, Frédéric Dally connaît le secret : «(1-0, N.D.L.R.), relate l’ancien Caladois.« Tu te rends compte que tu as serré la main de Daniel Bravo ? «» Pour que, comme lui ce mercredi soir aux alentours de 21h, aucun joueur de Villefranche ne puisse «» qu’ils viennent de mettre au tapis.