Victor Osimhen renverse Udine et fait gagner Naples

Naples (4-3-3) : Ospina - Mário Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo (Zanoli, 78e) - Fabián Ruiz (Mertens, 46e), Lobotka, Anguissa - Insigne (Elmas, 88e), Osimhen, Politano (Zieliński, 70e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Udinese (3-5-2) : Silvestri - Becão, Pablo Marí, Zeegelaar - Molina (Soppy, 76e), Pereyra (Jajalo, 88e), Walace, Makengo (Samardžić, 76e), Udogie - Beto (Pussetto, 68e), Deulofeu. Entraîneur : Gabriele Cioffi.

Attendue par tout le stade Diego Armando Maradona en ce samedi après-midi, la SSC Naples a pris son temps avant de faire la différence face à l'Udinese (2-1). Un succès obtenu en deux temps, précieux dans la course au titre engagée aux côtés des géants milanais.Les Napolitains, en maîtrise sans pour autant dominer, se sont procuré la première situation d'une partie plaisante. Le centre de Matteo Politano a ainsi trouvé Lorenzo Insigne, esseulé, dont la tête a cependant filé au-dessus des buts de Marco Silvestri (21). Un loupé, avant une réussite de l'autre côté. En échange avec Roberto Pereyra, Gerard Deulofeu, serein, s'est en effet permis d'ajuster un enroulé à l'entrée de la surface, dans le petit filet droit de David Ospina. Une ouverture du score inattendue pour les, mais peu surprenante au vu de l'intensité frioulane. De quoi motiver Pablo Marí, oublié sur corner, à deux doigts de placer sa tête en lucarne, sans la claquette d'Ospina (31). En réaction, les hôtes se sont manifestés à quelques instants de la pause, voyant Fabián Ruiz tenter sa chance de loin, Marvin Zeegelaar dévier le cuir et Silvestri sauver les siens d'un bel arrêt de la jambe gauche (41).Une alerte confirmée dès le retour des vestiaires. À la réception d'un excellent coup franc de Mário Rui, Victor Osimhen s'est hissé dans les airs pour croiser sa caboche et égaliser. Pas le temps de célébrer, que Dries Mertens, entré en jeu, s'est illustré d'une lourde volée, trop enlevée (54). Mais l'indispensable de Luciano Spalletti se nomme bel et bien Osimhen. Profitant de l'excellent travail de Giovanni Di Lorenzo en retrait, l'insaisissable Nigérian est parvenu à couper la trajectoire du ballon et fusiller les filets adverses. Une affaire pliée en dix minutes, relançant le sprint final en Serie A.En haut de classement, Naples (63 points) passe donc provisoirement devant l'Inter (59 unités avec deux matchs en retard) pour s'installer au deuxième rang et rêver de sacre. Sans surprise, l'Udinese stagne quant à elle en quatorzième position.