Vers une Ligue 2 à 22 clubs en 2020-2021 ?

L'usine à gaz tourne à plein régime.Comme attendu, l'assemblée générale de la LFP s'est réunie ce mercredi avec plusieurs sujets à aborder : la répartition des droits TV entre les clubs de L1 et L2, le passage d'une L2 à 22 clubs et la souscription au prêt garanti par l'Etat. Entre les nombreux recours lancés contre les décisions de la LFP sur les classements finaux et les menaces de boycott de certains clubs de L2 mécontents de la répartition des droits TV, les échanges s'annonçaient tendus. Première information, les 40 clubs de L1 et L2 ont voté en faveur d'une Ligue 2 à 22 clubs en 2020-2021.Le Mans et Orléans ne pourraient donc pas descendre en N1 malgré les montées de Pau et Dunkerque. La joie de ces clubs pourrait être de courte durée car Noël Le Graët aurait immédiatement annoncé qu'il s'opposerai à cette décision, qui peut encore être annulée par le comité exécutif de la FFF. Le président de la fédération a toujours refusé de faire des exceptions dans l'ensemble des championnats français.Conséquence de cette première décision, il y aura bien des montées et descentes entre la L1 et la L2. Malgré leurs actions en justice, Amiens et Toulouse vont descendre en deuxième division tandis que Lorient et Lens retrouveront l'élite. Le maintien des barrages d'accession, réclamé par certains maires , n'a pas fait l'objet d'une décision.Pour ceux qui espéraient y voir plus clair : il faudra repasser.