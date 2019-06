Gauvin, drôle de départ

Habituelle pointe des Bleues et attendue dans le onze de départ vendredi soir face à la Corée du Sud, Valérie Gauvin a finalement commencé son Mondial sur le banc. La raison officielle ? Un choix tactique de Corinne Diacre. L’officieuse ? Des retards cette semaine à l’entraînement. Drôle de début d’aventure.

Un barouf étouffé

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les prestations médiatiques des acteurs et actrices du circuit footballistique étant des pièces de théâtre, où chaque rôle est appris par cœur et est tenu à la lettre près, elles sont désormais comprises comme telles par la majorité des journalistes. Ainsi, Valérie Gauvin s’est pointée vendredi soir, dans un couloir du Parc des Princes, et a d’abord récité sa leçon : «» Pourtant, impossible d’oublier cette image : il était un peu après 19h et il fallait voir l’attaquante de Montpellier, buteuse à cinq reprises lors de ses cinq dernières sorties avec les Bleues, afficher un visage fermé au moment de la reconnaissance du terrain. Difficile de ne pas y apercevoir ces larmes séchées , que la jeune femme tentait de faire disparaître en discutant avec sa pote de billard et de tennis de table, Pauline Peyraud-Magnin. Moins d’une heure plus tôt, avant de quitter l’hôtel, Corinne Diacre venait d’annoncer à Gauvin sa non-titularisation pour ce match d’ouverture contre la Corée du Sud et, rapidement, la nouvelle a fuité, suivie d’un complètement d’information : si l’habituelle pointe des Bleues est restée au coup d’envoi dans le carquois, c’est avant tout à cause de deux retards à l’entraînement cette semaine. Ce que l’intéressée est venue assumer après l’éclatante entrée en matière de l’équipe de France : «» Faute avouée, déjà pardonnée ?Il faut croire, d’autant que la sélectionneuse des Bleues est rapidement venue noyer le poisson quelques minutes plus tard en conférence de presse : «» Sur le moment, on se pince, mais le regard serré de Diacre fait comprendre que cela ne sert à rien d’insister sur le sujet. La boss a fait son choix (Diani en pointe), ses filles ont gagné, l’équipe de France a fait le travail en rendant ce premier match «» , et l’affaire ne mérite pas tout ce barouf, d’autant que Gauvin a malgré tout eu vingt minutes à grignoter vendredi soir. Elle devrait même retrouver son fauteuil de point d’appui dès mercredi face à la Norvège. Punition ou pas, l’affaire est scellée, et les Bleues ont bien décollé.