Une Panenka foirée et Modrić qui réussit de justesse : les tirs au but de Russie-Croatie

#CM2018 #RUSCRO Revoyez TOUTE la séance de tirs au but remplie de suspense entre la Russie et la Croatie, une séance de TAB avec : - une panenka manquée - Modrić très chanceux - la Croatie qualifiée Regardez https://t.co/ZRHBHkQkxf — Téléfoot (@telefoot_TF1) 7 juillet 2018

FL

Une séance de tirs au but épique, encore une dans ce Mondial.Après avoir fait tomber respectivement l'Espagne et le Danemark aux tirs au but en huitièmes, la Russie et la Croatie ont encore dû passer par les pénos pour obtenir la dernière place dans le dernier carré.Et ça a commencé fort avec une Panenka de Fedor Smolov repoussée par Subašić. Brozović et Dzagoev ont ensuite fait trembler les ficelles, puis Akinfeev a sorti le grand jeu devant Mateo Kovačić. 1-1 après deux tentatives de part et d'autre.Mais Mario Fernandes se précipite et manque le cadre. Derrière, Akinfeev touche la frappe de Luka Modrić, mais le ballon rentre in extremis avec l'aide du poteau.Plus personne ne manquera sa tentative et, comme face au Danemark, c'est Ivan Rakitić qui donnera la qualification aux Croates (2-2, 4-3 aux tirs au but).