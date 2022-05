Une marque américaine propose une tonne de lingettes pour Marcelo

Help is on the way! https://t.co/yrsCa1Xh2s — DUDE Wipes (@DUDEwipes) May 12, 2022

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De l'autre côté de l'Atlantique, le site TMZ annonce que la marque, entreprise de lingettes nettoyantes, veut offrir une tonne de serviettes pour le défenseur central Marcelo. Cette initiative fait échos aux révélations selon lesquelles le Brésilien aurait été écarté de Lyon à cause d'une sombre histoire de flatulences et de fous rires. TMZ indique que l'entreprise a mis de côté une année entière de lingettes et de spray afin de satisfaire les besoins du Bordelais.Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vendre du papier...