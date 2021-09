Une Italie record transforme la Lituanie en Saltibarsciai

1 - #Italy have scored 4 goals in the first 30 minutes in a single match for the first time in their history. Cannon.#ItalyLithuania pic.twitter.com/RpUiD013ow — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 8, 2021

Italie (4-3-3) : G. Donnarumma (Sirigu, 46e) - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi (Calabria, 46e) - Pessina, Jorginho (c) (Castrovilli, 61e), B. Cristante - Bernardeschi (Scamacca, 62e), Raspadori, M. Kean (Berardi, 73e). Sélectionneur : Roberto Mancini.



Lituanie (4-2-3-1) : Šetkus (c) - Lasickas, Utkus (Šatkus, 46e), Klimavičius (Tutyškinas, 83e), Slavickas (Barauskas, 46e) - Dapkus (Mėgelaitis, 46e), Slivka - Novikovas, Verbičkas, Kazlauskas - Dubickas (Uzela, 73e). Sélectionneur : Tomas Razanauskas.



La victoire, le record, et la manière.L'Italie tient officiellement le record de la plus grande série d'invincibilité d'une équipe nationale , avec un 37match sans défaite ce mercredi soir. Mieux : la, qui restait sur quatre matchs nuls (en comptant les matchs remportés aux tirs au but à l'Euro), a enfin renoué avec la victoire dans le jeu en torpillant la Lituanie (5-0) au Mapei Stadium de Reggio Emilia, avec un grand Moise Kean et la révélation Giacomo Raspadori. Les Transalpins (14 points) pointent en tête du groupe C dans les qualifications au Mondial 2022, mais comptent deux matchs de plus que la Suisse (8 unités) et l'Irlande du Nord (5).Lan'a pas mis trop longtemps à entrer dans le vrai avec un Moise Kean rapidement pétillant et auteur de l'ouverture du score (11) et le jeune Giacomo Raspadori provoquant le but contre son camp de Edgaras Utkus (14), passé par Monaco. Titulaire pour la première fois chez les A, l'avant-centre de Sassuolo a ensuite bel et bien ajouté ouvert son compteur international, en renard (24) puis Kean a signé le doublé d'une belle volée (29) pour mener 4-0 avant même la demi-heure de jeu. Après la pause, Raspadori a bien cru remettre ça avant que le drapeau ne se lève (53), mais c'est finalement Giovanni Di Lorenzo qui a planté le cinquième sur un centre vicieux touché par personne (54).Prochaine étape pour les hommes de Roberto Mancini : l'Espagne.