Un supporter laziale identifié pour des insultes racistes contre Alfred Duncan

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand on veut...Au lendemain des insultes racistes à l'encontre du milieu de terrain de la Fiorentina Alfred Duncan lors du match entre la Lazio et la Fiorentina (1-0) , la Gazzetta a affirmé que l'auteur des insultes racistes avait été identifié et appréhendé par les enquêteurs.Pour rappel : lors de l'interview d'avant-match sur DAZN avec le Ghanéen, un supporter de la Lazio a proféré des insultes racistes envers le joueur de la. L'incident a été signalé directement, et le parquet fédéral s'est saisi de l'affaire avec l'aide du club qui a fourni les enregistrements des caméras de surveillance. La Lazio a d'ailleurs assuré avoir pris des mesures. Le supporter mis en cause ne devrait plus remettre les pieds au Stadio Olimpico. Des poursuites judiciaires plus poussées pourraient être engagées.Lessont toujours dans l'attente de plusieurs enquêtes du même style, pour des cris de singes notamment.