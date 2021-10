Un but venu d'ailleurs au Trophée des Champions de Tahiti

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça change de notre Trophée des Champions délocalisé en Chine.A Tahiti, la finale du Trophée des Champions a vu l'AS Pirae Football triompher de l'AS Vénus après une pluie de buts (5-3). Huit pions, et pas des plus vilains en plus. Entre petite praline de 20 mètres et sorties kamikaze du gardien, c'est Teihotu Gitton de l'AS Pirae qui a régalé les spectateurs d'une frappe sèche des 60 mètres qui vient punir un gardien un peu trop aventureux (à 1:01 de la vidéo si vous ne voulez pas voir les 7 autres buts). A noter que le dernier pion de la rencontre de l'AS Vénus n'est pas en reste, avec une jolie sacoche des 30 mètres.C'est le premier trophée de la saison pour l'AS Pirae, tenant du titre et favori du championnat de l'île qui reprend dans deux semaines. Du côté de l'AS Venus, on attend le déplacement en métropole pour le 7e tour de la coupe de France contre un adversaire pas encore déterminé.Marama Vahirua doit être fier de son club formateur.