Tu sais que 2020 n'a pas eu que des mauvais côtés quand...

Par la rédaction de sofoot.com

... tu n'aimes pas le foot.... Hatem Ben Arfa a retrouvé le chemin des filets.... tu as vu Eduardo Camavinga marquer avec l'équipe de France à seulement 17 ans. Même si ça te file un coup de vieux.... tu as revu un Thuram en équipe de France. Même si ça te file un coup de vieux.... tu as pu admirer le sourire ultra bright de Jürgen Klopp soulevant le trophée de champion d'Angleterre.... tu as pu revoir l'OM en Ligue des champions, même si ça n'a pas duré longtemps.... tu as pu voir le Stade rennais en Ligue des champions, même si ça n'a pas duré longtemps.... tu as pu voir l'OGC Nice en Ligue Europa... bon enfin voilà quoi.... tu as assisté à l'épopée de Mirandés, club de D2, qui s'est invité dans le dernier carré de la Coupe du Roi.... Le Havre a enfin recruté un grand nom. Bon, Édouard Philippe s'est installé à la mairie, et pas dans les vestiaires du Stade Océane, mais ça compte quand même.... tu es devenu champion du monde sur... le RC Lens a retrouvé la Ligue 1, et Toulouse la Ligue 2.... d'ailleurs les Bleus ont enfin compris le fonctionnement de la Ligue des nations : il suffit de gagner les matchs.... tu as vu Pierre Gasly accélérer à Monza.... et Romain Grosjean sortir des flammes à Bahreïn.... tu ne l'as jamais portée dans ton cœur, cette Coupe de la Ligue.... trois nouvelles espèces de semnopithèques (des petits singes) ont été découvertes en Asie, grâce à l’analyse de leurs matières fécales.... tu es joueur du Bayern Munich. Ou un fan.... le plus petit village d'Italie, en Lombardie, a célébré sa première naissance depuis huit ans. Un petit Denis qui fait grimper la population du bien nommé patelin de Morterole à 29 âmes.... M. Pokora, lui aussi, est devenu papa.... les footballeuses brésiliennes ont obtenu de toucher désormais le même salaire que leurs confrères masculins.... la plus ancienne bouteille d'huile d'olive au monde a été découverte près de Pompéi. Une cuvée de 2000 ans d'âge, à ne surtout pas consommer sans modération.... Julian Alaphilippe est devenu champion du monde de cyclisme. Et du port de la barbichette.... le ministre de l'Agriculture a annoncé l'interdiction de la castration à vif des porcelets et du broyage des poussins mâles.... tu as été propulsé sélectionneur des Pays-Bas après t’être fait virer de tes trois derniers clubs. Pas de discrimination à l’embauche quand on s’appelle Frank de Boer.... tu es Martin Braithwaite.... tu es un gardien et tu as affronté Kylian Mbappé en Ligue de champions. Sauf pour toi, Mert Günok.... tu es agoraphobe. Alors des stades vides, quel bonheur !... tu n'es absolument pas tactile. Alors l'abandon des poignées de main et des bises, quel bonheur !... tu as retrouvé Theo Walcott.... tu ne supportais plus la chaleur sous ce déguisement. Oui, tu es une mascotte au chômedu.... tu es Gelson Martins et finalement tu n'as pas vu passer ta suspension de six mois.... tu t'es racheté une crédibilité en deux matchs et demi. Oui, tu es Rudi Garcia.... tu es un champion d'e-sport.... tu es fan de la Sexion d'Assaut.... ta spécialité est d'écrire les nécrologies.... tu as pu (re)goûter aux joies de la cuisine maison, des Pilates, des live-streams, de la lecture, de la poterie, et plein d'autres « occupations » à faire chez soi.... ça t'a permis de comprendre que tu n'es pas fait pour ça et que tu as hâte de reprendre ta vie normale en 2021.