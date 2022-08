Troyes enfonce Angers et attrape ses premiers points

Troyes (5-4-1) : Gallon – T. Baldé, Rami, Palmer-Brown, Salmier, Larouci (Dingomé, 69e) – Ripart (Yade, 69e), Kouamé, Tardieu (Chavalerin, 84e), Lopes (Odobert, 59e) – Ugbo (M. Baldé, 59e). Entraîneur : Irles.



Angers (5-2-1-2) : Bernardoni – Thioub (Sima, 81e), Blažič (Chétti, 46e), Hountondji, Camara, Doumbia (Bamba, 46e) – Mendy, Capelle (Taïbi, 66e) – Ounahi – Boufal (Salama, 66e), Diony. Entraîneur : Baticle.

Deux ballons perdus, trois récupérés, aucun duel gagné, quatre fautes et...21 minutes disputées.Telles sont les tristes statistiques de Mendy, expulsé de manière précoce pour deux cartons jaunes. Ce renvoi aux vestiaires a eu lieu à un moment où, en plus, Angers était déjà mené suite à l'ouverture du score de la tête de Ripart sur un coup franc de l'excellent Rony Lopes avant le quart d'heure de jeu. Autant dire que le déplacement à Troyes comptant pour la quatrième journée de Ligue 1 a rapidement viré au fiasco pour le Sco, qui s'est donc incliné et qui n'a donc toujours pas gagné cette saison dans un championnat où il pointe en seizième position. De son côté, l'Estac a au contraire attrapé ses premiers points et s'éloigne un tant soit peu de la zone de relégation (quinzième).Outre l'ouverture du score, Baldé a également scoré en deuxième période : juste après son entrée, le remplaçant a de nouveau été servi par Lopes pour le but du break. Son homonyme Thierno, lui, a vu sa réalisation être refusée pour hors-jeu juste avant la pause (sur une passe de... Lopes). Pendant ce temps, Bernardoni s'est interposé à de nombreuses reprises (devant Lopes, Ripart et Salmier ou encore Tardieu) et son poteau a repoussé le coup de casque de Salmier alors que sa barre transversale a empêché un pion de Rami. Mais le gardien est allé chercher le ballon au fond de ses filets une troisième fois, Odobert enfonçant le clou sur la fin. Enfin, Diony a réduit la marque d'une frappe croisée et déviée après avoir raté deux énormes occasions.Notamment une à 0-0, qui aurait pu changer la physionomie du match.