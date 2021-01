Tottenham enfonce Sheffield

Sheffield (3-5-2) : Ramsdale - Ampadu, Egan, Basham (Sharp, 74e) - Stevens, Fleck, Norwood (Bryan, 67e), Lundstram, Bogle - Burke (Brewster, 71e), McGoldrick (Bale, 71e). Entraîneur : Chris Wilder.

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Davies, Dier, Rodon - Reguilon (Sánchez, 93e), Højbjerg, Ndombele, Aurier - Son (Carlos Vinicius (92e), Kane, Bergwjn (Lucas, 87e). Entraîneur : José Mourinho.

Victoire en claquettes-chaussettes pour les187 jours plus tard, Sheffield United a enfin gagné en Premier League cette semaine. Mais quatre jours plus tard, lesont replongé. La justesse d'Heung-min Son a d'abord martyrisé les locaux en première période. Malgré son duel musclé avec un défenseur et malgré son mètre 76, Serge Aurier ouvre le score sur un corner déposé sur sa tête par son coéquipier sud-coréen. Une perte de balle dans l'entre-jeu, une passe d'Højbjerg, et Kane peut se retourner pour planter le deuxièmeLa différence entre un top 6 et le bon dernier de Premier League s'est fait sentir à plusieurs niveaux, Tottenham n'a besoin que d'un coup d'accélérateur pour tout faire basculer. Trois tirs cadrés ont suffi auxpour faire le break. Même entreprenant, Sheffield panique beaucoup trop à l'approche de la surface, les passes dans les derniers mètres sont hasardeuses.Toujours entreprenant, Sheffield profite d'une défense de Tottenham statique pour revenir, McGoldrick trompe Lloris d'une tête croisée. Mais les pendules sont vite remises à l'heure, Tanguy Ndombele reçoit une petite louche de Bergwijn, et même excentré et pris par deux, le Français parvient à lober Ramsdale. Sheffield a plus tiré (15 dont 5 cadrés) et s'est beaucoup installé dans le camp adverse en fin de match, mais Tottenham a verrouillé et validé. Kane s'est même permis un drop sur une offrande de Son dans les arrêts de jeu (91). Tottenham (33 points) est quatrième en attendant Manchester City-Cristal Palace, et Sheffield (5 points) est dernier, à six points de West Brom, avant-dernier.Les hommes de Chris Wilder ne sont plus très loin d'appuyer sur le bouton -1 de l'ascenseur.