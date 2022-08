Tottenham écrase Southampton, Leeds, Newcastle et Bournemouth gagnent aussi

C'est ce qu'on appelle des débuts parfaits. Ou presque, puisqu'avant de totalement maîtriser Southampton, Tottenham a pris le temps de laisser James Ward-Prowse s'offrir son premier but de la saison d'une magnifique volée taupée. De quoi réveiller desqui ne laissent alors plus que des miettes à leurs adversaires. Sessegnon égalise de la tête au second poteau, avant que Dier ne donne l'avantage aux siens en déviant subtilement le centre de Son. Les hommes d'Antonio Conte ont la mainmise sur la rencontre et Bazunu s'interpose à plusieurs reprises sur sa ligne. La furie londonienne emporte définitivement les visiteurs à l'heure de jeu : Salisu dévie dans son propre but un ballon pourtant sans danger immédiat d'Emerson Royal, juste avant que Kulusevski ne profite de la passivité défensive pour se régaler à son tour. Un large succès qui permet à Tottenham d'être le nouveau leader de Premier League.Le promu à la recherche de son passé glorieux contre le nouveau riche ambitieux. Une confrontation qui a tourné à l'avantage des, déjà largement dominateurs au fil d'une première période à sens unique, mais sans parvenir à trouver la faille au sein d'une équipe de Forest qui ne tente sa chance qu'une seule fois en 45 minutes. Saint James' Park doit attendre la mine envoyée par Fabian Schär pour enfin s'enflammer. C'est ensuite Wilson qui se charge de mettre fin au suspense : cette fois, les Nordistes n'attendront pas la fin de l'automne pour remporter leur première victoire en championnat.Les promesses de retour à Leeds ? Sur leur pelouse d'Elland Road, leslaissent pourtant Podence ouvrir rapidement le score après une combinaison entre Neto et Hwang. Sauvé de justesse la saison passée, le club peut toutefois compter sur Rodrigo en angle fermé pour recoller rapidement, alors que l'équipe aurait déjà pu bénéficier d'un penalty quelques minutes auparavant. Dans une rencontre où les deux équipes ont ensuite eu chacune leurs temps forts, c'est finalement un but contre son camp du malheureux Aït-Nouri, qui dévie dans ses filets un centre de Bamford, qui offre la victoire à Leeds.Trois minutes pour faire la différence. C'est le temps qu'il faut à Jefferson Lerma pour mettre lessur orbite grâce à un corner mal dégagé. Philippe Coutinho, Danny Ings and co ont beau monopoliser le ballon et se procurer quelques situations, ils doivent rendre les armes face au promu. Moore s'offre même un petit kiff en fin de match pour enjoliver encore un peu le retour de son équipe au sein de l'élite du football anglais.