Top 100 : Coups francs de légende (de 40 à 31)

#39: Diego Maradona - 1985

à 56s

Napoli-Udinese (1-1), Serie A, 24 novembre 1985

Qu’avons-nous retenu du Diego Maradona version 1985-1986 ? Son beau but de la main et sa chevauchée fantastique face aux Anglais, évidemment, pour un total de cinq pions et cinq passes décisives en sept matchs disputés lors du Mondial au Mexique. On garde aussi en mémoire ses contrôles délicieux, ses coups de folie, sa capacité à électrifier une ville et tout un club : le Napoli, qu’il déposa cette saison-là à la troisième place de Serie A et qu’il hissera la saison suivante sur le toit du pays. Mais s’il fallait garder une trace du génie de l’Argentin sous le maillot napolitain lors de l'exercice 1985-1986, ce serait peut-être ce coup franc situé dans un angle impossible et ce ballon délicatement déposé dans la lucarne opposée : celle du gardien de l’Udinese de l’époque, Fabio Brini. Petite note : Maradona sera ensuite expulsé pour un coup de tête envoyé à Antonino Criscimanni. Jamais noir ou blanc.