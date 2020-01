TF1 et M6 se partagent les matchs de l'Euro 2020

3

#EVENEMENT@M6 diffusera en exclusivité en clair LA FINALE de l’#Euro2020 ainsi que 10 des meilleurs matchs de la compétition. pic.twitter.com/ehxH5YqEGc — Groupe M6 (@M6Groupe) January 24, 2020

Nous sommes très heureux d’officialiser les 12 matchs diffusés sur notre antenne lors de l'#UEFAEURO2020 qui se tiendra du 12/06 au 12/07TF1 retransmettra le match d'ouverture et la majorité des matchs et des rencontres de l'équipe de France#FiersDEtreBleus pic.twitter.com/02mrI6onbF — TF1 (@TF1) January 24, 2020

Mine de rien, l'Euro 2020 approche à grands pas.Les deux chaînes TF1 et M6 ont donc communiqué, sur leurs réseaux sociaux, la répartition des 23 affiches qui seront diffusées en clair pendant la grande compétition européenne de cette année 2020. Ainsi, par le biais d'un tirage au sort, c'est la 6 qui remporte le droit de diffuser la finale qui se déroulera le 12 juillet prochain à 21 heures à Wembley. Sans oublier six matchs de poules dont un match de l’équipe de France en prime time et Portugal-Allemagne le 20 juin à Munich, deux huitièmes de finale, un quart de finale avec le premier choix, le deuxième choix des demi-finales et la finale.La première chaîne, quant à elle, retransmettra douze matchs. Dans le détail : six matchs de poule dont deux des Bleus, la mise en bouche avec le match d'ouverture Turquie-Italie, trois huitièmes de finale, deux quarts de finale et enfin une demi-finale.Avec Balbir aux commentaires, le match pourrait déjà être perdu pour les téléspectateurs...