Téléfoot va s’associer à Netflix

Médias : Téléfoot va s'associer à NetflixTéléfoot, la nouvelle chaîne française, va s'associer à Netflix pour proposer une offre agressive sur le marché de la télévision payante (moins de 30 € par mois) couplant football, séries et cinéma https://t.co/fgJbfPgV97 pic.twitter.com/844cTbt1h9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2020

AB

Imaginez-vous devant une série ennuyante et là, on vous propose de zapper sur Angers-Nîmes.Le marché de l’audiovisuel en chaleur : la nouvelle chaîne Téléfoot va s’associer avec Netflix pour proposer une offre concurrentielle couplant football, séries et cinéma, révèle ce mercredi. L'idée : permettre à Téléfoot de proposer sur ses plateformes OTT (site internet et application) un abonnement à sa chaîne et à Netflix pour une somme inférieure à 30 euros, alors que les deux camps auraient trouvé un accord jusqu'en 2024. Le quotidien sportif précise que le groupe audiovisuel catalan devra gérer le paiement et les données des futurs abonnés à cette offre avant de reverser une quote-part à Netflix, qui espère pouvoir grappiller quelques abonnés supplémentaires avec cette alliance.De quoi (vraiment) lancer la concurrence avec Canal +.