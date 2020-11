Tancé, le Bayern domine Stuttgart

VfB Stuttgart (3-4-2-1) : Kobel - Mavropános (59e, Karazor), Anton, Kempf - Wamangituka, Mangala, Endo, Sosa - Castro (59e, Klimowicz), Förster (76e, Kalajdžić) - Coulibaly. Entraîneur : Pellegrino Matarazzo.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Boateng (69e, Kouassi), Alaba, Hernandez (58e, Süle) - Tolisso (83e, Martínez), Goretzka - Gnabry (69e, Sané), Müller, Coman (69e, Costa) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Mené au score et bousculé en seconde période, le Bayern s'est reposé sur ses individualités pour calmer Stuttgart ce samedi.Et lesera ravi d'apprendre qu'il compte désormais quatre points d'avance sur Dortmund, ébahi par Cologne dans le même temps (1-2). Le Bayern peut se réserver une après-midi peinarde dès la troisième minute, mais la tête de Lewandowski s'échoue contre le poteau. Un coup de bol qui fait les affaires des locaux, tout heureux de marquer sur leur première offensive. L'œuvre de deux anciens Parisiens : l'intenable Silas Wamangituka (ex-Paris FC) à la passe, et l'entreprenant Tanguy Coulibaly - formé au PSG - à la conclusion (1-0, 20). Pas pressé de réagir, lelaisse Pavard se faire plaisir face à son ancien club qui contemple sans étonnement la « spéciale » du Français claquée par Kobel (24).S'ensuivent dix minutes assez folles : Förster chagrine les siens en foirant le 2-0 (35), Castro aussi en perdant son face-à-face contre Neuer (36), ce que Coman se charge instantanément de punir en récitant sa partition (1-1, 38). Puis Stuttgart croit reprendre l'avantage dans la foulée en profitant d'une cagade de Neuer, mais la VAR montre la main baladeuse de Coulibaly sur l'infaillible rempart allemand. Le nouveau châtiment bavarois viendra du rugissant pied droit de Lewandowski, auteur d'un coup de canon à la lisière de la surface (1-2, 45+1). Le Bayern a fait le plus dur, et se repose sur ses lauriers après l'entracte : Neuer gobe une frappe d'Endo (60), Süle contre in extremis une frappe qui prenait la direction des ficelles (73) et Klimowicz bombarde juste à côté (85). Les gars du Bade-Wurtemberg ont encore laissé passer leur chance : en contre, Douglas Costa dégaine (1-3, 87) pour en finir avec le VfB.Et c'est un autre ancien oisillon du PSG, Tanguy Kouassi, qui repart avec le sourire après avoir fêté sa première apparition avec le géant de Bavière.