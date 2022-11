Tactique : l’OL de but en Blanc

#pivotgang

Exemple de la bonne complémentarité du duo offensif lyonnais face à Rennes (3-2) le 16 octobre dernier : Houssem Aouar gagne son duel aérien et parvient à dévier le ballon vers Captain Lacazette...





Au moment où ce dernier est touché, son compère Moussa Dembélé attaque directement l’espace. Le numéro 10 lyonnais sert alors l’appel...





Un cran plus haut et quelques secondes plus tard, Dembélé temporise, se retourne et sert le bon déplacement de Nicolás Tagliafico côté gauche. Dans le même temps, Lacazette s’est placé à une hauteur différente de son tandem, dans la surface...





Le latéral argentin centre ensuite en une touche vers l’appel du Général...





Ouverture du score pour Lyon.





Deuxième façon de combiner à deux pour l’OL lorsque les espaces s’ouvrent : Alexandre Lacazette est à nouveau trouvé un cran plus bas, au cœur du jeu, là où il est le meilleur...





Il peut ensuite s’orienter vers l’avant et montrer sa vision de jeu et sa qualité de passe pour servir l’appel en profondeur de Karl Toko Ekambi...





Mais le Camerounais ne concluera pas l’action.

Une gestion de match grise pour Blanc

Face au LOSC (1-0) le 30 octobre dernier : 3-5-2 initial pour l’OL...





Qui laisse toutefois beaucoup d’espaces à certains joueurs adverses au milieu lorsque les latéraux lillois apportent le surnombre d’un côté (comme ici avec Thiago Mendes en retard pour couvrir). Bafodé Diakité peut ainsi servir Angel Gomes sans encombre...





Qui peut ensuite tranquillement se retourner et servir Timoty Weah dans l’espace sans qu’un Lyonnais ne rentre dans son périmètre.





Alors qu’au retour des vestiaires, l’OL arbore un 4-4-2. Johann Lepenant peut ainsi couvrir Angel Gomes, ce qui contraint Benjamin André, sans solution, à forcer une passe difficile. Malo Gusto pourra ensuite récupérer facilement.





Weah repique sur son pied et tente de trouver un relais intérieur avec Angel Gomes...





Mais cette fois, le milieu lillois est suivi. Lepenant peut récupérer.

Face à l’OM (1-0) dimanche dernier : Anthony Lopes joue long côté gauche vers Jeff Reine-Adélaïde qui permet à ses deux attaquants de rester des menaces axiales en deux contre deux...





L’ancien Angevin repique ensuite sur son pied droit et élimine Chancel Mbemba - ce qui n’est pas une mince affaire ces temps-ci -, pendant que Lacazette entame sa course dans le dos de Leonardo Balerdi...





La passe du milieu lyonnais sert parfaitement l’appel de son capitaine et élimine la défense phocéenne...





Mais les appuis de Lacazette ne lui permettent pas de se retourner vers Toko Ekambi totalement seul. Pau Lopez peut intervenir.





Toujours au Vélodrome, Malo Gusto sert Reine-Adélaïde qui s’oriente directement vers l’avant sur sa prise de balle...





Le Français percute, dribble et se faufile entre Mbemba et Rongier pour s’offrir une belle position de frappe...





Mais il manquera de stabilité pour ajuster convenablement le portier marseillais.

Conquérants à l’avant, décevants à l’arrière

Face à Lille, Moussa Dembélé sort sur José Fonte, le poussant à jouer en retrait vers son gardien...





L’attaquant français oriente son pressing de manière à forcer Lucas Chevalier à jouer latéralement vers Tiago Djaló. Au même moment, Alexandre Lacazette démarre sa course vers le défenseur lillois...





Le Portugais est ainsi obligé de jouer rapidement, ce qui diminue fatalement son taux de réussite, mais sa passe vers Rémy Cabella est bonne. Lyon est alors en trois contre trois sur le côté droit...





Le milieu offensif français sert à son tour Ismaily sur la ligne en une touche...





Mais le Brésilien subit lui aussi la pression rhodanienne et ne parvient pas à jouer juste. L’OL le prive de temps et le pousse ainsi à la faute, touche pour Lyon.

Lors de la réception du LOSC, Cabella sert Jonathan David dans la surface...





Le Canadien s’emmène ensuite le ballon en direction du but de Lopes. Au même moment, Boateng recule et n’offre aucun obstacle au numéro 9 lillois qui peut ainsi profiter des largesses défensives lyonnaises pour s’offrir une position de frappe...





Qu’il ne concluera pas ensuite malgré l’espace offert par ses adversaires.

Corner de Benji Bourigeaud lors du déplacement au Roazhon Park de Rennes...





L’OL subit une infériorité numérique au deuxième poteau et permet à Christopher Wooh d’être seul au moment de reprendre le ballon de la tête, mais ne cadrera pas son tir.





Situation similaire face aux Dogues, à nouveau un corner tiré au deuxième poteau...





Jonathan David peut cette fois reprendre le ballon du pied - comme Alexis Sánchez avait pu le faire dimanche dernier - ce qui offre une occasion énorme aux Lillois, mais le Canadien ne cadrera pas sa frappe. Nouvelle preuve du laxisme lyonnais dans l’exercice.

Par Matthias Ribeiro









Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Nice : voilà le calendrier dantesque qui attendait Laurent Blanc jusqu’à la Coupe du monde. Dixième de Ligue 1 au moment de la prise de fonction du champion du monde 1998, l’OL ne pointe qu’à la huitième place quatre journées plus tard. Si les résultats mitigés peuvent s’expliquer par le calibre des adversaires rencontrés, le jeu déployé face à ces derniers peinent toujours à convaincre. Défaits à Rennes victorieux dans les dernières minutes à la Mosson, heureux gagnants face aux Dogues et battus sans rien montrer au Vélodrome ... Laurent Blanc a toutefois réinstallé certains cadres comme Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou Jérôme Boateng - opéré du ménisque et absent face aux Aiglons - qui peuvent faciliter certaines séquences grâce à leurs qualités individuelles, mais qui ne peuvent évidemment pas combler tous les manques.Pas toujours en odeur de sainteté en ce début de saison lyonnais, Moussa Dembélé a profité de l’arrivée de coach Blanc et d’Alexandre Lacazette pour se refaire une beauté au sein du collectif rhodanien. L’attaquant français a été titularisé lors de tous les matchs de l’OL depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur aux côtés de son capitaine. D’abord à la tête d’un 3-5-2 puis d’un 4-4-2, le nouveau technicien lyonnais ne compte pas changer son tandem offensif. Complémentaires et complices, Dembélé et Lacazette profitent régulièrement l’un de l’autre grâce à un jeu en pivot bien coordonné. L’OL, qui n’hésite désormais pas à allonger et attaquer rapidement, peut ainsi profiter du jeu dos au but de son attaquant le plus avancé - le plus souvent Dembélé, même si Lacazette est capable de prendre ce rôle - pour se retourner et servir ensuite l’attaquant plus reculé alors lancé vers la surface - le plus souvent Lacazette.Toutefois, le temps de jeu disparate de l’ancien attaquant du Celtic - qui n’a disputé 90 minutes qu’une seule fois sous Blanc, lors du premier match de la nouvelle ère face à Rennes - offre des solutions et des interrogations à son entraîneur. Les entrées de Karl Toko Ekambi aux côtés d’Alex Lacazette offrent un profil plus mobile et vertical pour attaquer l’espace en fin de rencontre, mais ne résolvent pas un problème fondamental : miser autant sur l’autonomie de deux attaquants pour se créer des occasions peut s’avérer contreproductif à l’heure de rencontrer des défenses agressives et aguerries. Comme lors du dernier match face à l’OM. Lyon est seulement la neuvième attaque de Ligue 1 au nombre d’produits depuis l’arrivée de Laurent Blanc (6,15 en quatre matchs).Alors qu’il avait entamé son aventure sous le logo Gone avec son célèbre et funeste 3-5-2 si cher aux Parisiens, Laurent Blanc semble désormais avoir fait volte-face et opter pour un système plus dense, le 4-4-2. Le début de partie de son premier match à domicile face au LOSC risque d’avoir scellé le sort de son système initial qui a laissé beaucoup de libertés à Angel Gomes et Rémy Cabella entre les lignes. Si les réactions selon le déroulement de la partie sont souvent justes et faites à point nommé, Laurent Blanc doit cependant réagir parce qu’il s’est trompé initialement. L’espace laissé à Lille en première mi-temps, le manque de verticalité et de justesse du milieu Aouar, Lepenant, Thiago Mendes, Caqueret au Vélodrome... Des failles partiellement corrigées, mais qui posent problème parce qu’elles nécessitent une réaction. Après le match à Marseille, Blanc avait même déclaré :Un joueur semble tirer son épingle du jeu lors de chaque changement et intervention de son coach : Jeff Reine-Adélaïde. Auteur de trois entrées intéressantes face à Montpellier, Lille et Marseille, le milieu français apporte de la verticalité dans un milieu qui en manque régulièrement. « JRA » est alors capable de percuter, dribbler et servir pour créer des décalages et tenter de faire la décision. Sur ses trois dernières apparitions en championnat - soit 95 minutes -, l’ancientotalise entre autres quatre passes clés et quatre dribbles réussis sur six tentés. Celui qui a subi deux ruptures des ligaments croisés semble enfin retrouver une forme décente et son toucher de balle soyeux - quand il ne fait pas la touche de trop -, ce qui pourrait rapidement le projeter dans le onze initial de Laurent Blanc malgré son coup reçu derrière la cuisse face à l’OM qui devrait le priver de la rencontre face à Nice.Selon les statistiques avancées, l’OL est l’équipe qui presse le mieux en Ligue 1 depuis le début de saison. Plus précisément, c’est celle qui permet le moins de passes à l’adversaire dans son propre camp (9 en moyenne). L’un des principes phares de Peter Bosz - mais pas toujours bien réalisé - est donc aujourd’hui l’une des forces majeures des Gones. Lyon investit ainsi régulièrement la moitié de terrain adverse - particulièrement en début de match - de manière conquérante et coordonnée. Les attaquants que sont Dembélé et Lacazette poussent les défenseurs centraux et le gardien adverse à jouer sur un côté, tandis que l’objectif des chasseurs ensuite est d’enfermer leur proie grâce à une forte densité côté ballon et une agressivité certaine.Néanmoins, malgré le peu de changements défensifs, hormis la réintégration régulière de Boateng pour former une ligne composée de Gusto, Boateng, Lukeba et Tagliafico, certains maux de l’ère Bosz persistent. Depuis l’arrivée du Cévenol, l’OL plafonne à la huitième place du championnat auxsubis (5,21 en quatre matchs). La faute principalement à une passivité invraisemblable affichée sur certaines séquences dans leur propre surface exposant ainsi les Lyonnais à des situations potentiellement évitables avec plus de réactivité et d’agressivité.De plus, Lyon a subi sur chaque match dirigé par Laurent Blanc jusqu’ici des situations sur corners - le plus souvent au deuxième poteau. Wooh pour Rennes, Cozza pour Montpellier, David pour Lille, Sánchez et Gigot pour l’OM... Tous ont eu la possibilité de tromper Anthony Lopes dans l’exercice. Une chance pour l’OL que la guillotine ne soit tombée que lors du dernier match, l’Olympico au Vélodrome. Blanc avait d’ailleurs confessé après le match :(de Moussa Dembélé, NDLR)Il est évidemment beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions et avoir un avis définitf sur le passage de Laurent Blanc à l’Olympique lyonnais après ses quatre premiers matchs de championnat. Et s’il bénéficie pour l’instant de quelques circonstances atténuantes comme la forme physique disparate du groupe, les blessures de chacun, la construction de l’effectif ou encore le calendrier difficile, certains maux plus profonds semblent persister. La pause qatarie arrive donc à point nommé pour un effectif qui ne verra normalement que deux joueurs de champ - Toko Ekambi et Tagliafico - faire le voyage au Mondial. Toutefois, avant de se projeter sur l’après, le Président tentera de bien terminer cette première partie de saison face à Nice pour tirer un bilan comptable positif de son premier quinquennat.