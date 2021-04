Superligue : la banque JP Morgan fait son mea culpa

Wow! JP Morgan has released a statement essentially disavowing the Super League it agreed to back to the tune of €3-4bn. pic.twitter.com/I9804Jxm7L — tariq panja (@tariqpanja) April 23, 2021

MDR

Après les clubs, les joueurs, les entraîneurs et les supporters, c'est au tour de JP Morgan de désavouer la Superligue.La banque d'affaires qui était censée financer le projet de Superligue a reconnu avoir commis une erreur, dans un communiqué publié ce vendredi, et relayé par Tariq Panja, journaliste au. «, assure la banque qui devait injecter entre quatre et six milliards d'euros dans le projet.Un couac de plus pour Florentino Pérez et Andrea Agnelli.