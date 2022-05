Stuttgart arrache le nul contre le Bayern

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard (Tolisso, 72e), Upamecano, Kouassi (Süle, 63e), Davies - Kimmich, Goretzka (Roca, 72e) - Gnabry (Sabitzer, 86e), Müller (Choupo-Moting, 85e), Coman - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Stuttgart (3-4-2-1) : Mueller - Mavropános, Anton, Ito - Führich (Coulibaly, 63e), Endo, Karazor, Sosa - Marmoush (Mangala, 46e), Tomás (Förster, 75e) - Kalajdžić (Thommy, 79e). Entraîneur : Pellegrino Matarazzo.

SchwabenStuttgart sur un fil.En accrochant le nul sur la pelouse du Bayern Munich (2-2) ce dimanche après-midi, Stuttgart (seizième) conserve un petit espoir d'éviter le barrage contre le troisième de 2.Bundesliga. Mais il faudra réaliser un exploit contre Cologne (septième), candidat aux places européennes, lors de l'ultime journée. Le VfB réalise pourtant un début de match sérieux, et surprend les Bavarois grâce à un bonbon de Tiago Tomás. Mais même champion ou même avec les rumeurs autour d'un départ de Robert Lewandowski, le champion d'Allemagne reste un ogre et retourne la situation en deux temps dans la première mi-temps : d'abord sur un malheureux csc de Konstantínos Mavropános, puis d'un pion de l'inusable Thomas MüllerMais lesn'abdiquent pas dans ce match où les opportunités pleuvent (22 tirs à 15), et reviennent à hauteur en début de seconde période grâce au sang-froid de Saša Kalajdžić. Malgré des frayeurs de chaque côté, dont une mine de Lewandowski détourné par Florian Müller sur la barre (76), le score n'évolue plus. Le Bayern, qui termine à dix après le coup de sang coupable de Kingsley Coman (90+6), oblige Stuttgart à prier pour un miracle. Il faudra en effet battre Cologne et espérer une défaite du Hertha Berlin à Dortmund pour ne pas disputer un barrage.Problème : Stuttgart n'a plus gagné depuis sept journées.