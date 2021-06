Sierra Leone-Bénin se disputera bien lundi en Guinée

AL

Paranormale CAN, épisode 102 492.Ce jeudi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne a confirmé la décision de la CAF : le Bénin ne remporte pas le match contre la Sierra Leone sur tapis vert et va devoir se bagarrer pour conserver le dernier ticket pour la CAN 2022 ce lundi, à Conakry (Guinée) sur terrain neutre. Car si les Écureuils n'ont besoin que d'un nul, gare au piège, aussi probable que le guet-apens tendu par la Fédération sierra-léonaise le 30 mars dernier.Pour rappel, plusieurs joueurs du Bénin avaient été testés - soi-disant - positifs à la Covid-19 et interdits de match deux heures avant la rencontre. Des joueurs cadres de la sélection, évidemment : Saturnin Allagbé (Dijon), Jodel Dossou (Clermont) et Steve Mounié (Brest) pour ne citer qu'eux. Partis pour Freetown avec 100% de tests négatifs et des anticorps déjà présents chez des joueurs anciennement positifs, mais guéris plusieurs semaines plus tôt, la manœuvre des locaux avait tout de la mascarade grotesque. Quand on sait qu'Isha Johansen, présidente de la Fédération sierra-léonaise, est plutôt proche de Gianni Infantino...De toute façon, le tirage au sort de la CAN, ce n'est pas pour tout de suite