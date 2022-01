Shinji Kagawa va découvrir la Belgique à Saint-Trond

« Hello STVV-supporters, ik ben Shinji Kagawa en ik kijk ernaar uit om voor jullie te spelen » SHIN-JI KA-GA-WA ✍️?How is your monday going? ??▶️ https://t.co/P6QNtdKYhZ pic.twitter.com/W9xxJ74JNe — STVV (@stvv) January 10, 2022

FP

Kagawa poursuit son séjour Erasmus.Après l'Allemagne, l'Angleterre, la Turquie, l'Espagne et la Grèce, Shinji Kagawa continue sa découverte du continent européen. Direction la Belgique cette fois, le club de Saint-Trond a annoncé ce lundi avoir fait signer l'international japonais. Le treizième de Jupiler Pro League se renforce en espérant remonter dans la première partie de tableau d'ici la fin de saison. Pour le joueur de 32 ans, c'est sans doute la dernière expérience européenne avant un retour au pays ou un départ en MLS.Libéré par le PAOK Salonique en décembre, Kagawa va tenter de retrouver du temps de jeu au Plat Pays. Arrivé en Europe, à Dortmund, en 2010, le milieu de terrain avait immédiatement conquis l'Allemagne. Deux titres de champion plus tard, il rejoint l'Angleterre et Manchester United où il rajoute une Premier League à son palmarès. Mais le joueur ne convainc pas et fait son retour chez lesdeux ans plus tard. Il peine à retrouver le niveau qui était le sien lors de son premier passage et finit par être prêté à Beşiktaş, puis cédé à Saragosse. La suite de sa carrière le mène en Grèce au PAOK Salonique où son passage ne restera pas dans les mémoires. Douze petits matchs plus tard, le voilà en Belgique.Cinq clubs en trois ans, le Gravelaine japonais.