Seize mois de prison pour avoir diffusé illégalement la Premier League

A UK man has been jailed for 16 months for illegally supplying and viewing a pirate streaming service that offered unauthorised access to sports and entertainment broadcast content, including live #PL matches and Sky channelsMore: https://t.co/MPzl7zEjOW pic.twitter.com/lKujtQo2O5 — Premier League (@premierleague) July 8, 2021

Un Anglais fan de foot, mais qui passe certainement les pires heures de sa vie ces derniers jours ? Ça existe.La Premier League a annoncé que Paul Faulkner, gérant d'un montage permettant la diffusion illégale de ses matchs via IPTV, a écopé de seize mois de prison. Il a été jugé à Liverpool et a plaidé coupable aux deux chefs d'accusation portés contre lui : la diffusion de contenu illégale, et la consommation d'un service illégal, qui lui ont respectivement valu 12 et 4 mois d'emprisonnement., a également déclaré l'avocat général de la Premier League, Kevin Plumb, qui a salué la distinction faite entre diffusion et utilisation du service illégal par les tribunaux britanniques.On lui souhaiterait presque une victoire dimanche. Si on était sûr qu'il en a envie.