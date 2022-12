Saint-Étienne arrache le nul contre Caen

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Fall - Bakayoko (Krasso, 59e), Briançon (Sow, 16e), Nadé, Pétrot - Bouchouari, Moueffek - Chambost (Wadji, 72e), Lobry, Cafaro (Pintor, 71e) - Charbonnier. Entraîneur : Laurent Batlles.



Caen (3-5-2) : Mandréa - Ntim, Cissé, Thomas - Vandermersch (Traoré, 83e), Daubin (Mbock, 83e), Diani, Brahimi, Abdi - Kyeremeh (Essende, 71e), Mendy (Jeannot, 59e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Le point de l’espoir ?C’est en tant que lanterne rouge de la Ligue 2 que Saint-Étienne va boucler l’année 2022. Seul un succès, ce vendredi soir face à Caen, pouvait éventuellement permettre à l’ASSE de refiler son bonnet d’âne à Niort. Le club aux dix titres de champion de France ne s’est certes pas imposé mais, au moins, il ne s’est pas non plus incliné (1-1). Comme à Annecy en début de semaine (2-1) , les Verts ont concédé l’ouverture du score tôt dans la rencontre. Une faute naïve d’Abdoulaye Bakayoko sur Goodson Kyeremeh a offert un penalty aux Normands, qu’Alexandre Mendy a transformé sans trembler. Rageant pour Boubacar Fall, préféré à Étienne Green (remplaçant) et à Matthieu Dreyer (écarté) dans la cage forézienne et qui n’a pas eu grand-chose d’autre à faire au cours d’un premier acte sans grande envolée.Une nouvelle fois confrontés à des vents défavorables, dans un Chaudron qui plus est bien moins ardent qu'à l'accoutumée, les Stéphanois auraient pu se désunir, perdre le fil de leur match. Il n’en a rien été. Dans le sillage d’un Victor Lobry entreprenant bien que souvent imprécis, les hommes de Laurent Batlles ont insisté sans relâche, avec la ferme intention de recoller au score. Les occasions nettes n’ont pas été légion, et au loin semblait poindre la neuvième défaite de la saison en championnat. Quand, soudain, Gaëtan Charbonnier a surgi. L’attaquant arrivé en provenance d’Auxerre a profité d’un bon service de Lobry, justement, pour battre Anthony Mandrea et égaliser. Un nul à la maison, pas de quoi sauter au plafond. Mais ce petit point arraché au courage fera peut-être du bien aux têtes avant de recevoir Laval, le 10 janvier prochain.Malherbe, pour sa part, serait provisoirement revenu au quatrième rang avec une victoire. Raté, de peu.