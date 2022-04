Ronaldinho va présenter ses vins en Belgique

La star du ballon rond Ronaldinho sera bientôt à Mons et à la Hestre https://t.co/U9g9YX1bmB pic.twitter.com/6d1F4hk2JJ — DH les Sports + (@ladh) April 26, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attention à ne pas tout boire avant de les montrer au public...Ronaldinho sera à Mons et à la Hestre, en Belgique, le 14 mai prochain pour présenter ses vins et Prosecco, rapporte la presse belge . Ce sera la première fois qu’il les proposera outre-Quiévrain. Le Brésilien ne va pas lui-même dans les vignes tailler les sarments. Sa gamme « The Wine of the Champions » est produite par un œnologue, Fabio Cordella. Ses bouteilles sont issues de la région du Salento, dans le sud-est de l’Italie (le talon de la botte).Le Ballon d’or 2005 ne sera pas le seul ancien joueur à faire le déplacement : Sébastien Frey, Amauri et Júlio César seront aussi présents. Ce dernier présentera lui aussi des vins issus de chez Fabio Cordella.Chez Ronnie, le cru 2005 reste le meilleur.