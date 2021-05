River Plate contraint d'aligner Enzo Pérez dans les buts en Copa Libertadores ?

Muñeco Gallardo, no busques más arquero, acá lo tenés Se la re banca Enzo Pérez, ¿o no? pic.twitter.com/tYGD8RS3lM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 18, 2021

Enzo Pérez va enfiler les gants.Ce mardi, River Plate attendait de savoir si la CONMEBOL l'autorisait à aligner son gardien de l'équipe réserve pour permettre à Marcelo Gallardo d'aligner onze joueurs sur le terrain, alors que le club comptait cette semaine plus de vingt cas positifs au coronavirus . Résultat : c'est un grand non pour l'instance dirigeante sud-américaine.Gallardo va donc devoir bricoler pour le match décisif contre l'Independiente Santa Fe en Copa Libertadores dans la nuit de jeudi à vendredi. Le technicien argentin devrait être contraint d'aligner un joueur de champ dans les cages. Selon plusieurs médias, Enzo Pérez, ancien milieu de terrain de Valence et international argentin, pourrait être l'heureux élu, et reculer de deux crans sur la pelouse le temps d'une rencontre. Le finaliste du Mondial 2014 a été testé dans les buts à l'entraînement, alors qu'il avait été victime d'une entorse à l'ischio-jambier lors du dernier match. Une situation lunaire pour River Plate, qui ne devrait pouvoir compter que sur un remplaçant sur la feuille de match : Javier Pinola, 38 ans et au repos forcé depuis février à la suite d'une fracture de l'avant-bras.D'un point de vue sportif, River Plate n'a pourtant pas le droit à l'erreur, le club de Buenos Aires pointant à la 2place de son groupe avec six points après quatre journées. Une défaite pourrait ainsi rapprocher la bande de Gallardo d'une élimination dès la phase de poules, ce qui n'est jamais arrivé à l'ancien du PSG depuis qu'il est installé sur le banc de l'équipe. Cela donnerait presque envie de rester éveillé pour assister à cette drôle de rencontre.