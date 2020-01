Rennes relève la tête à Nîmes

Dans une rencontre médiocre techniquement, Rennes a fait plier Nîmes (1-0) grâce à un joli but d'Adrien Hunou. Un nouveau coup d'arrêt pour les Crocodiles, plombés par les blessures d'Anthony Briançon et Renaud Ripart, qui restent dans la zone rouge. Et un bon coup pour les Rennais, qui confortent leur place sur le podium.

Bonsoir tristesse

Hunou, toujours Hunou

Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Miguel, Martinez, Briançon (Landre, 48e), Alakouch - Valls, Deaux, Fomba (Duljević, 76e) - Philippoteaux, Ripart (Denkey, 70e), Ferhat. Entraîneur : Bernard Blaquart.



Rennes (4-4-2) : Mendy - Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa - Raphinha, Léa-Siliki, Camavinga, Tait (Bourigeaud, 71e) - Hunou (Gboho, 80e), Niang (Siebatcheu, 81e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Les mots de M'Baye Niang après la déconvenue contre Marseille, vendredi soir, étaient clairs : «» Comprendre, le Stade rennais n'a plus le droit de livrer des prestations calamiteuses chez les mal classés s'il veut être ambitieux. À Nîmes, cette rencontre en retard ressemblait à un joli traquenard pour l'équipe de Julien Stéphan, qui avait préféré le qualifier de «» . Une belle opportunité, aussi, pour les Crocodiles, désireux d'enchaîner un deuxième succès consécutif pour véritablement enclencher l'opération maintien. Raté, le SRFC est sorti vainqueur d'une partie médiocre techniquement (1-0) grâce à un but de l'inévitable Adrien Hunou. La leçon est retenue.Après la victoire libératrice contre Reims le week-end dernier, Bernard Blaquart devait relever un défi : prouver que son équipe était capable d’enchaîner sans la recrue Yassine Benrahou , qui n’était logiquement pas qualifié pour cette rencontre comptant pour la 12journée. Pour ce casse-tête, l’homme-clé s’appelle Zinedine Ferhat, très remuant et percutant dans un premier acte globalement soporifique. Dès les premières minutes, Nîmes annonce la couleur avec un pressing haut et une agressivité positive pour bousculer des Rennais endormis. Dans une première demi-heure sans véritables occasions, Romain Philippoteaux répond à Raphinha dans la maladresse. La pause approche, la partie s’emballe très légèrement, mais le centre au troisième poteau signé Hamari Traoré symbolise le désert technique de cette première période (64% de passes réussies de chaque côté). Surtout que les coups de pied arrêtés sont très mal négociés. Les petits frissons ? Une tête coupée de Ferhat hors cadre à la suite du centre de Miguel (33), et une tentative au-dessus de M’Baye Niang, incapable de profiter d’une erreur de la défense nîmoise (35). Six tirs, zéro cadré : l'entracte ressemblerait presque à une délivrance.La suite ressemble à une succession de coups durs pour les Crocodiles. Au retour des vestiaires, Nîmes perd son capitaine Anthony Briançon, touché aux adducteurs et remplacé par Loïck Landre (48). Une mauvaise nouvelle pour les locaux, qui baissent le rythme, et sont poussés à la faute par des Rennais plus entreprenants. Les hommes de Stéphan jouent plus haut, encaissent les coups, et Traoré fête la première tentative cadrée en poussant Bernardoni à la parade (59). Puis, la sanction tombe pour la bande à Blaquart : après une ouverture de Tait, déviée de la tête par Martinez, Adrien Hunou ouvre le score d’une reprise instantanée magnifique (1-0, 64).Un nouveau coup sur la caboche des Crocos, puis un troisième : Renaud Ripart doit lui aussi sortir après un claquage (69), alors que son équipe ne baisse pas les bras, à l'image d'une belle combinaison côté droit, débouchant sur une frappe manquée de Lucas Deaux (73). Les Bretons laissent le ballon à des Nîmois trop brouillons, et proches d'être sanctionnés une deuxième fois sur un contre mal terminé par Raphinha (83), toujours aussi précieux et disponible. Après l'éclaircie, Nîmes rechute déjà à la maison et reste scotché dans la zone rouge. De son côté, Rennes conforte sa place sur le podium avec quatre unités d'avance sur Nantes, quatrième. Un matelas confortable et la perspective d'une deuxième partie de saison excitante.