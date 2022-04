Rennes dispose de Saint-Étienne

Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré, Omari, Santamaria, Truffert (Meling, 56e) - Martin, Tait, Majer - Bourigeaud, Laborde, Terrier (Assignon, 90e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Saint-Étienne (3-4-1-2) : Bernardoni - Moukoudi, Mangala, Nadé - Maçon (Silva, 85e), Gourna-Douath (Neyou, 73e), Camara, Trauco (Thioub, 73e) - Aouchiche (Youssouf, 73e) - Nordin (Sako, 77e), Bouanga. Entraîneur : Pascal Dupraz.

Oui, le Stade rennais sait gagner des matchs sans coller uneou un set de tennis.Dans une rencontre annoncée comme facile, Rennes a fait le boulot contre Saint-Étienne (2-0) et met la pression à Monaco dans la course au podium. Les Bretons n'ont cette fois pas assuré le spectacle et ont mis plus de temps que d'habitude pour trouver la faille. En manque de confiance et trop limités techniquement, les Stéphanois ont présenté un bloc bas et des lignes très resserrées pour enquiquiner les locaux, moins inspirés que ces derniers temps. Les Verts ont même cru au braquage quand Adil Aouchiche a chauffé Doğan Alemdar d'une frappe à l'entrée de la surface. Très appliqués défensivement, les gars du Forez ont finalement lâché prise peu de temps avant la pause, Eliaquim Mangala repoussant mal un ballon sur Martin Terrier, dont la remise de la poitrine a permis à Lovro Majer de tromper brillamment Paul Bernardoni. Une juste récompense pour les Rennais au bout d'une première période à sens unique (80% de possession), mais pauvre en occasions.Dans les travées d'un Roazhon Park toujours aussi blindé, il s'est murmuré que le plus dur était fait au moment d'aller récupérer la traditionnelle galette-saucisse à la buvette. Au retour des vestiaires, Arnaud Nordin a été tout près de les faire mentir après une somptueuse ouverture d'Aouchiche, mais l'attaquant stéphanois a trouvé Alemdar sur son chemin. Une énorme opportunité avant le retour à une configuration similaire que celle vue dans le premier acte : des Rennais faisant tourner le ballon et des Verts tentant maladroitement d'exploiter les miettes laissées par la bande à Bruno Genesio, qui a attendu la fin de la partie pour se mettre à l'abri.Bernardoni a sauvé le break face à Serhou Guirassy à la suite d'une remise géniale de Terrier, mais n'a rien pu faire pour empêcher Majer de profiter d'une nouvelle erreur de Mangala pour signer un doublé de près. Au bout d'une seconde période parfois âpre (5 cartons jaunes), le capitaine Hamari Traoré a eu le droit à l'hommage du public rennais pour son 200match sous le maillot rouge et noir sous les yeux des hommes de Pascal Dupraz, qui resteront barragistes à l'issue de cette 35journée.En espérant qu'il reste de l'essence à l'autocar stéphanois pour retourner dans le Forez.