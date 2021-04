Rennes accable Nantes

Au Roazhon Park, le Stade rennais a pris le dessus sur son rival nantais grâce à une petite merveille de Martin Terrier (1-0). Une bonne opération pour Rennes, qui recolle à un point de l'OM dans la course à l'Europe pendant que le FC Nantes continue de s'enfoncer dans la zone rouge.

69

Pluie et biscottes

Terrier, pleine lucarne

Rennes (4-4-2) : Gomis - H. Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert (Maouassa, 64e) - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga, Tait (Del Castillo, 68e) - Terrier (Hunou, 81e), Guirassy (Grenier, 68e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Nantes (4-4-2) : Lafont - Fábio, Castelletto, Pallois, C. Traoré - Corchia (Bamba, 64e), Blas, Touré (Coulibaly, 75e), Louza (Chirivella, 87e) - Kolo Muani, Simon (Emond, 75e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Il était évident que l'atmosphère de ce Rennes-Nantes ne pouvait pas se rapprocher, même un tout petit peu, de celle du précédent derby disputé au Roazhon Park , en janvier de la saison passée. Deux années, deux ambiances, mais un seul et même vainqueur à la fin : le Stade rennais. Il n'y aura cette fois pas eu de scénario renversant dans le temps additionnel, mais juste une merveille de Martin Terrier pour offrir au SRFC un succès précieux (1-0) dans la course à l'Europe, et enfoncer un peu plus Nantes vers la Ligue 2.Si un derby dans un stade vide n’a rien de très excitant, les ultras rennais se chargent d’entretenir une petite flamme en installant un tifo sur les sièges vides de la tribune Mordelles. Sous une pluie bretonne discontinue, le rapport de force s’installe au bout de quelques secondes : à Rennes le ballon, à Nantes le bloc bas. La première incursion de Truffert aurait pu annoncer la couleur, mais la bande de Genesio peine à déstabiliser le mur jaune. Le premier acte est laborieux techniquement, mais le rythme monte d’un cran après vingt minutes d’ennui. Le premier pétard signé Blas est repoussé par Gomis avant que Lafont ne se montre vigilant devant Bourigeaud. Pas de quoi grimper au rideau, alors que l’arbitre dégaine facilement les biscottes (quatre avertissements, dont un pour Salin sur le banc) dans un premier acte marqué par de nombreuses petites fautes. Il faut un épisode avec la VAR pour un coup de Simon dans la tronche de Bourigeaud pour mettre de l'animation avant les citrons, mais l'arbitre préfère le jaune au rouge. Et dans le jeu ? De longs ballons nantais inexploitables pour Kolo Muani et une dernière approche rennaise avant le coup de sifflet salvateur. Triste derby.Dans un coin de leurs têtes, les Canaris s'imaginent sûrement refaire un coup à l'extérieur après quatre matchs d'affilée sans perdre loin de la Beaujoire. Les visiteurs reviennent d'ailleurs des vestiaires avec d'autres intentions, et un bloc plus étiré. Sauf que l'illusion ne dure pas plus de quelques minutes, Rennes se décidant à débloquer le panneau d'affichage au même moment que la pluie s'arrête de tomber. Privés de Doku, toujours suspendu, les Rouge et Noir s'en remettent à leur arme offensive préférée en 2021 : Martin Terrier. Sous les yeux de la statue de Jean Prouff, l'ancien Lyonnais récupère un ballon à l'entrée de la surface et claque un enroulé dantesque dans la lucarne de Lafont. Un sacré bijou dans la grisaille dont tente de sortir le FC Nantes, qui réagit avec un coup franc de Louza au-dessus de la barre de Gomis. Reste que Rennes, sécurisé par une charnière Da Silva-Aguerd solide, a un peu plus de certitudes que son voisin et pousse maladroitement pour plier l'affaire. Sans que Camavinga, Grenier, Bourigeaud ou Del Castillo ne parviennent à tromper Lafont, qui prive également Hunou d'un but attendu. Au bout du bout, Nantes pense revenir, mais Kolo Muani croise trop sa frappe, et ne change rien à l'histoire : Rennes revient à une longueur de l'OM pendant que Nantes stagne dans la zone rouge. Pas le même monde, assurément.