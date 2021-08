Remplacé à la 57e minute, Balotelli pète un câble sur le banc

Balotelli wasn't happy after being subbed off in the 56th minute...Some things never change @beINSPORTS_TR pic.twitter.com/rtx9VLGq7y — Footy Accumulators (@FootyAccums) August 27, 2021

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne change pas Super Mario.Débarqué à l'Adana Demirspor cet été , Mario Balotelli montre déjà toute la complexité de son caractère en Turquie. Ce vendredi, lui et ses coéquipiers étaient opposés à Konyaspor pour le compte de la troisième journée de Süper Lig. Empêtré dans un piteux 0-0, le coach local, Samet Aybaba, décide de remplacer Balotelli peu après la pause, à la 57minute. Une sortie prématurée qui provoque l’ire de l’Italien. Ce dernier balance alors des objets au sol, fait des grands gestes d’énervement et donne même un coup à son voisin de banc.Le meilleur dans tout ça ? Son équipe ouvre le score à peine deux minutes après sa sortie grâce à Britt Assombalonga. Konyaspor finit tout de même par égaliser à la 83minute pour arracher le nul, 1-1., a commenté coach Aybaba après le coup de sang de son nouveau poulain.Il a peut-être simplement regardé Nice-Marseille et eu envie de se défouler sur une bouteille , lui aussi.