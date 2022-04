Real Madrid, apologie de la souffrance

Devant Chelsea, comme face au Paris-Saint-Germain, le Real Madrid s’est fait peur. Un passage obligé, afin de mieux assassiner son adversaire dans les ultimes secondes. Le mental des hommes de Carlo Ancelotti, malgré leur palanquée de titres accumulés, semble inébranlable, et les supporters madrilènes n’ont qu’une option : souffrir avec eux, pour mieux célébrer au coup de sifflet final.

Sueurs froides et chants en continu

Modrić et Benzema, garants mentaux

Par Anna Carreau, à Madrid (avec Adel Bentaha)

Le Real Madrid s’est fait une nouvelle spécialité cette saison : donner des sueurs froides à ses supporters. En Liga, le club de la capitale a ainsi donné le ton avec des succès bien souvent étriqués (11 victoires sur 22 avec un petit but d'écart). Mais en Ligue des champions, lapréfère pousser le vice encore plus loin, proposant à son public un scénario complètement dingue à chacune de ses sorties. Les 59 839 spectateurs présents à Santiago Bernabéu ce mardi n’avaient pourtant a priori pas grand souci à se faire. Less'étant imposés à Stamford Bridge une semaine plus tôt (1-3), il suffisait de ne pas trop s'endormir à domicile pour valider sa place en demi-finale. Prévenu avec lad’enfer qu’avait mené le Real face au PSG en huitièmes, le contingent madrilène ne s'attendait néanmoins pas à revivre pareille soirée. Plongée dans les abysses du don de soi.Pas vraiment maîtres du ballon (47% de possession, comme face à Paris à l'aller et au retour) et bouffés dans chaque compartiment du jeu par la bande à Thomas Tuchel, les Madrilènes n'ont dès lors pu compter que sur deux choses : leur mental et leur public. En illustration statistique, les Espagnols auront notamment encaissé 90 phases offensives (contre 46), concédé 10 corners (contre un) et subi 29 frappes. Car cette saison, plus que les autres, c'est bien dans la capacité de résilience de chacun qu'est née la soif de victoire. Des succès que l'on pensait longtemps dus au simple talent balle au pied du virtuose Luka Modrić, du fulgurant Vinícius Júnior ou de l'inarrêtable Karim Benzema mais que ces douces nuits printanières sont venues ramener à la surface. Celle du pragmatisme et du tout collectif.En conférence de presse d’avant-match, Carlo Ancelotti avait à ce titre prévenu les siens :De son flegme caractéristique,était en effet bien trop conscient du potentiel danger guettant les siens, comme face au PSG :Une expérience et une lucidité à toute épreuve qui aura, par exemple, manqué au jeune Julian Nagelsmann dans l'autre quart. Dominateurs techniquement et tactiquement, les Londoniens se sont ainsi laissés emporter par l'irrationnel madrilène, encouragé à gorge déployée par un Chamartín rarement abattu, même mené de trois pions, aux cris d'( « Le Real va mettre un but » , en VF).Avant de se délecter de l'extérieur de « Lukita » ou de l'appel-contre appel de « Benzegol » , c'est effectivement dans la boue que s'est dessiné le parcours. Un Benzema perclus de crampes, forcé de terminer les 120 longues minutes de cette confrontation face à Chelsea les mains sur les adducteurs ou Dani Carvajal, 1m73, obligé de finir la partie en défense centrale. L'illustration même de l'acceptation du combat, pour des garçons que l'on croyait trop élégants pour cela.disait le tifo des Ultra Sur au coup d'envoi. Force est de constater que le onze princier présent sur la pelouse a su leur donner raison.Vieillissante et critiquée de toute part pour son jeu minimaliste, l’équipe version Ancelotti a une nouvelle fois prouvé que sa principale force réside dans la solidité, en dépit de la flopée de trophées posés sur l'armoire. À l'image d'un Modrić haranguant chaque partie de la tribune et se fondant d'un laconique communiqué :Et c'est peut-être en ce vécu individuel que réside cette mentalité inflexible. Il faut dire qu'avec 30 ans de moyenne d'âge (troisième effectif le plus âgé de l'histoire du Real Madrid, derrière celui de la saison 1963-1964 sous Miguel Muñoz et 2021-2022 de Zinedine Zidane), difficile de faire plus sage et pragmatique en terme de préparations de match. Un rendement palpable en Liga qui plus est, voyant le Real Madrid atteindre poussivement la barre des 63 buts inscrits, deuxième plus faible total des leaders des cinq championnats majeurs avec l'AC Milan (à titre d'exemple, le Bayern en est à 86 réalisations, Manchester City à 72 et le PSG à 70)., se plaisait à détailler Ancelotti en conférence de presse.Sans concessions.À l'issue de cet énième dénouement empli d'émotions, le technicien italien a, en toute logique, tenu à saluer sa propre force de caractère :Atteignant désormais les huit demi-finales de Ligue des champions comme Pep Guardiola et José Mourinho avant lui, Don Carlo, premier entraîneur à accéder au dernier carré lors de chacune des quatre dernières décennies, a donc transmis cette confiance à une équipe jouant sans cesse( « jusqu'à la fin » en vf). Et ce n'est pas près de s'arrêter.