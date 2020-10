Quelles options pour un joueur sans club à la fin du mercato ?

Le mercato a officiellement fermé ses portes en France. Les clubs professionnels ne peuvent donc recruter qu’un joker à l’intérieur des frontières nationales... ou alors puiser dans le contingent des joueurs libres. Pour ces derniers, la période qui s’ouvre est cruciale : ce sera le rebond ou une fin de carrière prématurée...

« Mon mercato a vraiment commencé le 6 octobre » Édouard Butin

« Les plus jeunes, c’est dur de comprendre qu’il va falloir apprendre un autre métier » Philippe Lafon, directeur général de l’UNFP

« Un joueur sans contrat, il est vulnérable » Franck Belhassen, agent

« Vincent, relève la tête » Vincent Muratori

Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha



(*) L’UNFP propose 9000 euros à un club professionnel ou 7000 euros à un club fédéral qui recruterait un joueur adhérent sans contrat. La somme sert à couvrir les charges patronales sur le salaire du joueur, l’UNFP paie une moitié à la signature du contrat et l’autre moitié en juillet, sur présentation des justificatifs de cotisations patronales.

Il prend ça avec le sourire, mais on le sent dans le ton de sa voix, Jérémy Grimm aurait aimé que l’histoire se poursuive avec le Racing Club de Strasbourg, son club formateur. À 33 ans, il n’a signé son premier contrat professionnel qu’à 28 ans et sent qu’il a, après avoir vécu un parcours du combattant de 2007 à 2015, entre la fin de sa formation, une bifurcation en Suisse puis dans les divisions inférieures avec Colmar puis le Racing.Plus difficile à cause de la crise sanitaire,estime Philippe Lafon, directeur général de l’UNFP, qui, depuis cet été, a lancé un programme d’incitation financière pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 (*).Outre l’impossibilité d’organiser un stage pour le syndicat des joueurs professionnels -qui permet aux inscrits de se montrer et de garder le rythme des matchs- le décalage calendaire a aussi fait mal aux footballeurs les plus précaires.L’ancien Sochalien Édouard Butin, qui a achevé son contrat avec Orléans en juin, le confirme :Lafon donne les chiffres :Le bilan définitif se fait début février, après le mercato d’hiver.Pour éviter une inactivité longue durée, l’agent Franck Belhassen préconise de faire face à la réalité, et vite.Édouard Butin l’a visiblement compris, et très vite, qu’il n’était au mieuxPour Vincent Muratori, cinq ans à Monaco puis huit à Nancy, la prise de conscience a été plus rude.Il convient alors de revoir ses prétentions significativement à la baisse, pour privilégier un rebond plutôt qu’un maintien du niveau de vie.précise Belhassen,Dans le cas de Butin et Muratori, qui ont connu la Ligue 1, la quête du rebond implique deHabitué à la performance et au succès, les footballeurs professionnels ne voient pas forcément le couperet du chômage arriver. Mais quand il arrive, c’est psychologiquement violent, entre les craintes pour l’avenir, la perte d’estime ou la nécessaire question d’un nouveau métier. En bons termes avec le Racing, Jérémy Grimm s’est vu proposer une discussion autour d’une reconversion par son président. Mais pour le moment, il préfère persévérer.Mais il sait que tôt ou tard, il faudra penser à l’après. Philippe Lafon s’inquiète moins pour les trentenaires comme Grimm,C’est pour cette raison que l’UNFP -qui propose des activités d’accompagnement sur la préparation physique avec Pascal Bollini, et un accompagnement en préparation mentale avec l’ancien gardien Thomas Aupic- essaie d’orienter les jeunes joueurs sans contratUne reprise en mains sociale essentielle, si l’on en croit Franck Belhassen.Cela peut même être plus grave,Pour limiter ces dérives ou les situations de détresse, Philippe Lafon prône une philosophie simple :Édouard Butin, qui a déjà vécu une expérience similaire jusqu’à décembre 2019 -avant de rejoindre Orléans- pense qu'il faut savoirtout en réussissant à se maintenir physiquement.Dans le sud, Vincent Muratori a décidé de s’entraîner avec Grasse, en National 2. En Alsace, Jérémy Grimm à lui la chance de pouvoir s’entraîner avec la réserve du Racing sur autorisation de François Keller, ainsi qu’à Colmar. Un coup de pouce qui n’est pas de trop, pour un joueur qui veut aller chercher un nouveau club afin de valider les efforts pour revenir d’une longue blessure aux ischio-jambiers gauches.Même son de cloche chez Muratori.