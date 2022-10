Quatre buts dans le temps additionnel entre Charlton et Ipswich, en League One

Il n'y a pas qu' Antonio Conte qui va chercher des résultats dans le Fergie time Charlton a décroché un match nul spectaculaire ce samedi, sur sa pelouse face à Ipswich, au terme d'un temps additionnel aux allures d'Armageddon (4-4). Rien n'annonçait pourtant que la rencontre entre le neuvième et le dauphin de Plymouth en League One allait s'enflammer sur le gong. Pourtant, l'heure de jeu passée, Charlton est parvenu à recoller en une dizaine de minutes après avoir été mené de deux buts.2-2 à la fin du temps réglementaire, avant le grain de folie : Ipswich reprend l'avantage par l'entremise de Lapado sur un exploit personnel (90+1), Morsy rend le parcage des visiteurs hystérique avec une frappe contrée (90+4), et la messe semble dite. Que nenni, Terell traîne dans la surface et ramène Charlton à un but (90+6), laissant Dobson libérer The Valley avec un coup de casque lobé au bout du bout (90+9).