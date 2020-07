PSG-Lyon : comment te dire adieu

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais se retrouvent vendredi soir, dans un Stade de France qui sonnera encore creux, pour la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Une soirée particulière qui ressemble surtout à une répétition générale pour les deux équipes avant leurs rendez-vous européens du mois d'août.

Par Clément Gavard

Elle n'aura jamais eu la popularité de sa cousine éloignée mais la Coupe de la Ligue aurait sûrement eu le droit de finir son histoire dans un contexte plus léger. Après un sursis de quatre mois, crise sanitaire oblige, la compétition créée en 1995 va enfin pouvoir tirer sa révérence devant moins de 5000 privilégiés au Stade de France. Une drôle de fin pour un tournoi qui n'existera plus la saison prochaine, faute de diffuseur, pour le plus grand plaisir de ses détracteurs. Les patrons de la LFP, eux, vont se contenter du lot de consolation : une affiche de rêve, a priori, entre le Paris Saint-Germain et Lyon, qui devaient initialement se retrouver le 4 avril dans une enceinte dyonisienne pleine à craquer. La réalité est finalement bien différente : si les deux clubs comptent bien sûr mettre la main sur l'ultime trophée doré, ils souhaitent aussi se servir de cette rencontre pour préparer leurs échéances européennes.Comment zapper, même le temps d'une soirée, les rendez-vous contre la Juventus et l'Atalanta ? À moins de quinze jours de son quart de finale contre les Bergamasques, le PSG jouera forcément avec la trouille de se coltiner une nouvelle blessure après le forfait annoncé de Kylian Mbappé, touché la semaine dernière contre Saint-Etienne. Pour les hommes de Thomas Tuchel, il va donc s'agir de ramasser un nouveau titre mais aussi de se préserver, quitte à boucler une nouvelle partie sans convaincre. Reste à savoir si le technicien allemand décidera de se servir de cette finale pour faire quelques réglages en prévision de l'Atalanta - on peut imaginer un retour au 4-3-3 pour compenser les absences de Mbappé et Di Maria -, ou s'il restera fidèle au traditionnel 4-2-4. «, a balayé Tuchel jeudi en conférence de presse.» Les options restent nombreuses, comme le rappelait Rudi Garcia en début de semaine : «En revanche, les retours de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde suffiront largement à renforcer l'effectif lyonnais, qui sera seulement orphelin de Lucas Tousart (transféré au Hertha) et de Youssouf Koné (blessé) contre le PSG. Une coupure plutôt bénéfique, donc, pour les troupes de Garcia, qui ont pu bosser le 3-5-2 pendant la préparation, sans vraiment gagner en certitudes. «, développait le coach lyonnais sur Europe 1 dimanche dernier.» Les Gones n'auront pas le temps de se jauger, ni de tergiverser. Et si Paris veut décrocher un nouveau trophée pour le plaisir de la gloutonnerie (premier vainqueur de la compétition en 1995, le PSG court après sa 9Coupe de la Ligue), l'enjeu est différent pour l'OL. «, a rappelé Garcia devant les médias à la veille de la finale.» La preuve que cette finale n'est pas prise à la légère par l'OL, qui n'a étrangement soulevé ce trophée qu'à une seule reprise (2001), soit autant que Gueugnon.Le Paris Saint-Germain le sait, l'OL fait partie des rares équipes capables de se mettre à sa hauteur dans l'Hexagone. Si l'ASSE n'a pas été ridicule en finale de Coupe de France vendredi dernier, les Verts n'avaient pas forcément les armes pour rivaliser avec l'ogre francilien. Une question d'habitude et surtout de talent. «, assurait Leandro Paredes à la chaîne du club cette semaine.» Un jeu de possession auquel la bande à Garcia s'est préparée lors de son dernier amical contre le Royal Antwerp (3-2) le week-end dernier. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'entraîneur rhodanien pour justifier la mauvaise deuxième période de son équipe : «» Une stratégie étrange qui ne peut pas éclipser les problèmes défensifs de l'OL mais qui confirme aussi une chose : le club est capable de renverser Paris, il l'a déjà fait et il l'avait même sérieusement enquiquiné en mars dernier à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France, avant de sombrer en infériorité numérique (1-5). Ce soir-là, Mbappé avait marqué un triplé, Terrier était Lyonnais l'affluence dépassait les 45 000 spectateurs. Une autre époque et une autre histoire à écrire, ce vendredi soir, en guise d'adieu à la Coupe de la Ligue.