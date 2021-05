Pronostic West Ham Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham ne lâche pas Everton

Surprise de cette saison, West Ham est toujours dans le coup pour décrocher une place dans le top 4 de Premier League qui lui offrirait une place en Ligue des Champions. Proche de la relégation l'an passé et sauvé par l'arrivée de David Moyes, le club londonien est en train d'ennuyer les grosses écuries anglaises comme Liverpool, Chelsea ou Tottenham. En s'imposant à Burnley (1-2) grâce à un doublé d'Antonio, lessont à 3 points des Blues de Chelsea. Ce succès est également venu mettre fin à une série de deux revers consécutifs face à Newcastle (2-3) et Chelsea (0-1). A l'image de ce qu'il avait réalisé lors de son passage à Everton, David Moyes a fait de West Ham une équipe très difficile à manœuvrer. Le recrutement opéré par lesces dernières saisons est très intéressant avec les Soucek, Coufal, Benrahma, Bowen ou Lingard.De son côté, Everton a longtemps été dans le coup pour la C1 mais a reculé brusquement lors des dernières semaines. En effet, les Toffees comptent 9 points de retard sur le Top 4. Le club de Liverpool a remporté une seule rencontre lors des 5 dernières journées, face à Arsenal sur une bourde de Bernd Leno (0-1) il y a 15 jours. Le week-end dernier, les Toffees se sont logiquement inclinés àface à une formation d'Aston Villa nettement plus performante (2-1). Lors de cette rencontre, James Rodriguez s'est blessé lors de l'échauffement sans pouvoir participer à la rencontre et devrait être une nouvelle fois absent au Stade Olympique de Londres. 2e meilleure équipe à domicile à l'orée de cette journée, West Ham devrait confirmer en s'imposant face à Everton.