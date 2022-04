Pronostic West Ham Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa

Un West Ham – Eintracht Francfort avec des buts de chaque côté

Comme Liverpool et Man City en C1, West Ham est le représentant anglais en demi-finale de l'Europa League. La formation londonienne est sur une excellente dynamique globale depuis que David Moyes a repris le club. Après avoir été tout proche de finir dans le Top 4 la saison passée, West Ham est actuellement en 7position, ce qui lui permettrait de participer à la prochaine Conference League. En remportant cette C3, lespourraient même décrocher leur ticket pour la Ligue des Champions. Pour arriver dans ce dernier carré, les Londoniens ont remporté leur groupe qui comprenait également le Dinamo Zagreb, le Rapid Vienne et Genk. Ensuite, les partenaires de Kurt Zouma se sont défaits du FC Séville (2-1 en cumulé) qui avait été rebasculé de la Ligue des Champions. En quart de finale, West Ham a dominé l'Olympique Lyonnais en réalisant une très belle partie au Groupama Stadium (0-3) avec un but de la révélation Bowen (13 buts cette saison, devant Michail Antonio et ses 9 buts). Impressionnant au niveau européen, le club anglais connaît un coup de moins bien en Premier League. En effet, les protégés de David Moyes restent sur 3 journées sans la moindre victoire. Le week-end passé, lesont vécu une fin de match cruelle à Stamford Bridge puisque Dawson a été expulsé en toute fin de rencontre et a offert un penalty aux Blues. Fabianski dans un grand jour a arrêté la tentative de l'italien Jorginho. Cependant, West Ham a craqué quelques instants plus tard, sur la dernière opportunité des hommes de Tuchel, conclue par Pulisic (score final 1-0). Au niveau de l'effectif, Moyes déplore seulement 3 absences mais elles concernent le même poste de défenseur central puisque Diop, Zouma et Ogbonna devraient manquer ce rendez-vous face aux Allemands.

En face, l'Eintracht Francfort a certainement réalisé l'exploit de la compétition, en sortant au tour précédent le grand favori, le FC Barcelone. Après avoir accroché le nul à domicile, Francfort est allé chercher sa qualification à l'extérieur au Camp Nou (2-3). Dans un stade bondé de supporters allemands, l'Eintracht a réalisé une superbe prestation avec un trio offensif composé de Kamada, Kostic et Borré dans tous les bons coups. Le Colombien a notamment marqué sur une superbe frappe, tandis que Kostic a signé un doublé. Lors du tour précédent, le club de Francfort avait déjà sorti une équipe espagnole, le Bétis Séville (3-2). Equipe joueuse, l'Eintracht devrait pouvoir marquer face à une défense de West Ham pas imperméable et privée de cadres. Les hommes de Glassner semblent tout miser sur cette Europa League puisqu'ils n'ont plus remporté la moindre rencontre de championnat depuis la mi-mars. Le week-end dernier, les partenaires de Kevin Trapp ont partagé les points avec Hoffenheim (2-2) grâce à une excellente prestation de N'Dicka. Le joueur français a inscrit un but et offert le second à Kamada. Malheureusement pour l'ancien Auxerrois, il sera suspendu pour cette rencontre suite à son exclusion au Camp Nou. Cette affiche entre West Ham et l'Eintracht Francfort s'annonce ouverte et on devrait voir des buts marqués de chaque côté comme lors de tous les matchs de l'Eintracht depuis les huitièmes de finale.