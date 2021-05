Pronostic West Bromwich Albion Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Bromwich Albion bute sur Wolverhampton

A 5 journées de la fin, West Bromwich Albion compte 9 points de retard sur la première formation non relégable, Brighton. Lesont réalisé une très mauvaise opération le week-end dernier dans le derby de Birmingham face à Aston Villa. En effet, en tête au tableau d'affichage à quelques secondes de la fin, WBA a commis une erreur défensive qui a permis le retour deset la perte de 2 points précieux. Lesavaient montré des choses intéressantes lors des journées précédentes en s'imposant sur la pelouse de Stamford Bridge face à Chelsea (2-5) et ensuite face à Southampton (3-0).

De son côté, Wolverhampton vit certainement son exercice le plus compliqué depuis son retour dans l'élite. Actuellement, les Wolves occupent la 12place du général avec 14 points d'avance sur Fulham, 18. En regain de forme, les hommes de Nuno Espirito Santo avaient aligné deux succès consécutifs face à Fulham et Sheffield qui leur avait permis de prendre de l'air sur la zone de relégation. En revanche, lessont passés complétement au travers le week-end dernier en s'inclinant lourdement à domicile face à Burnley (4-0). Désireux de se racheter, Wolverhampton devrait au moins accrocher un nul face à West Bromwich Albion dans une rencontre avec plus d'un but.