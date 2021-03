Pronostic West Bromwich Albion Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton assure face à West Bromwich Albion

Promu cette saison, West Bromwich s’attendait à un exercice compliqué. La formation de Birmingham se retrouve dans la zone de relégation avec 9 points de retard sur le premier non relégable. Lesont repris espoir en s’imposant ce week-end face à Brighton (1-0) sur un but de Bartley. Mais que ce fut dur pour WBA dans un match qui aura vu Brighton tirer deux penaltys sur les poteaux par Gross et Welbeck. De plus, une maladresse d’arbitrage de Lee Mason a permis auxde conserver leur avance, puisqu’une filouterie de Dunk sur coup-franc avait permis auxd’égaliser, ruinée par l’erreur du corps arbitral. Sam Allardyce est conscient que son équipe est passé près de la correctionnelle et que son portier Johnstone a multiplié les parades, mais se satisfait de ses 3 points. Il s’agit seulement du 2succès de West Bromwich depuis la prise en main de l’équipe par « Big Sam » , suite au licenciement de Bilic à la mi-décembre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Everton est dans le coup pour le Top 4 de Premier League. Les Toffees viennent de réaliser une très bonne opération en s’imposant dans le derby de Liverpool face aux. Emmené par un excellent Calvert-Lewin depuis le départ de la saison, Everton possède un effectif capable de rivaliser avec Leicester, West Ham, Liverpool ou Chelsea pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Lesont confirmé le week-end dernier en dominant Southampton (1-0) grâce à la 5réalisation de l’international brésilien, Richarlison, de retour en forme. Large vainqueur à l’aller (5-2), Everton devrait s’imposer face à desà la peine et enchaîner une nouvelle victoire.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic West Bromwich Albion Everton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !