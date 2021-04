Pronostic Werder Brême Leipzig : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe d'Allemagne

Leipzig fonce en finale face au Werder Brême

Ce vendredi, le Werder Brême reçoit Leipzig pour une place en finale de la Coupe d'Allemagne. Le Werder a connu une saison dernière particulièrement éprouvante, sauvé lors des barrages. Cette saison, le club de Brême n'est pas au mieux avec sa 14place de Bundesliga avec un seul point d'avance sur le premier relégable. De plus, les hommes de Koffeldt sont sur une terrible dynamique de 7 revers consécutifs. Le week-end dernier, le Werder s'est incliné largement sur la pelouse de l'Union Berlin (3-1) et avait récemment été largement dominé par... Leipzig (1-4) avec notamment un doublé de Sorloth. Pour atteindre le dernier carré de la coupe d'Allemagne, Brême s'est successivement défait de Jena (0-2), Hanovre (0-3), Greuther Furth (2-0) et Regensbourg (0-1). Le Werder a parfaitement profité d'un tirage clément pour se qualifier pour ses demi-finales.

De son côté, Leipzig joue ses derniers matchs avec Julian Nagelsmann comme coach. En effet, le talentueux et prometteur technicien allemand a décidé de répondre favorablement aux sirènes du Bayern Munich la saison prochaine. Depuis son arrivée au club, Leipzig a réalisé d'excellentes saisons puisque le club allemand a participé aux demi-finales de la Ligue des Champions l'an passé face au PSG et est devenu le principal concurrent au titre national du Bayern. Lors de ce nouvel exercice, Leipzig a été le plus sérieux rival du Bayern en Bundesliga dont il devrait finir 2. Vainqueur de Stuttgart ce week-end (2-0), Leipzig est à 7 points des Bavarois. Pour atteindre ces demi-finales, la bande à Nagelsmann a dominé Nuremberg (0-3), Augsbourg (0-3), Bochum (4-0) et Wolfsbourg (2-0). Auteur d'un parcours sans faute, Leipzig veut poursuivre sur sa dynamique face à une formation du Werder Brême qu'il a récemment largement dominé (4-1) et qui reste sur 7 défaites consécutives en Bundesliga.