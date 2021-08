Pronostic Watford Crystal Palace : Analyse cote et pronostic du match de Carabao Cup

Watford - West Ham : Les Hornets piquent les Eagles de Vieira

Quelques semaines après le départ de la Premier League, la Carabao Cup débute pour certains clubs de l'élite et nous offre une confrontation entre deux d'entre elles, Watford et Crystal Palace. Les ont fait l'ascenseur puisqu'ils sont remontés directement en Premier League, en finissant en 2 position derrière Norwich de la Championship où ils venaient d'être relégués. Pour lancer cette nouvelle saison, les hommes de Xisco ont dominé Aston Villa (3-2) au terme d'une rencontre spectaculaire. Ensuite, Watford a connu moins de réussite sur la pelouse de Brighton en s'inclinant logiquement face à de solides Seagulls (2-0). Le début de saison des reste intéressant pour un promu qui espère accumuler de la confiance lors de la Carabao Cup face à une formation de Crystal Palace en pleine reconstruction. En effet, les Eagles débutent un nouveau cycle sous les ordres de Patrick Vieira. Steve Parish, le propriétaire de Palace, souhaite passer un cap avec une équipe qui plafonnait ces dernières saisons sous les ordres de Roy Hodgson. L'équipe londonienne a notamment réalisé un mercato intéressant en attirant des joueurs prometteurs comme Callagher, Guehi, ou Andersen. Cependant, les résultats ne sont pas concluants lors de ce début de saison avec un revers contre Chelsea (3-0) et un nul à domicile contre le promu Brentford (0-0). Palace compte sur cette Carabao Cup pour se relancer et prendre confiance avant un déplacement difficile en championnat sur la pelouse de West Ham. Pour débuter cet exercice, Palace enchaine les derbys londoniens et fera face à un nouveau promu avec Watford. Les hommes du nouveau coach Patrick Vieira cherchent toujours à inscrire leur premier but. Pour cette affiche, Watford, devant ses fans, devrait être en mesure de s'imposer face à une Palace en pleine reconstruction et pour l'instant inoffensif.