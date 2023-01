Pronostic Villarreal Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid fait le job à Villarreal

Villarreal se relance depuis plusieurs semaines et a, ce samedi, un premier très gros test à passer sous Quique Setién. L'ancien entraîneur du Barça est arrivé à l'automne pour remplacer Unai Emery, qui s'est envolé pour la Premier League. Avec son nouveau commandant de bord, le Sous-Marin jaune s'est qualifié en fin d'année pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi grâce à ses succès devant les amateurs de Guijuelo (1-2 ap) puis Cartagena (1-5), pensionnaire de seconde division. Villarreal a entretemps disposé de son rival géographique Valence (2-1) pour passer 7de Liga. Enchaîner une troisième victoire de suite en Liga sera une tâche bien plus ardue face au champion d'Espagne en titre.

Le Real Madrid négocie la défense de son titre avec les bons ingrédients. Après quinze journées, l'équipe de Carlo Ancelotti est co-leader du championnat avec son rival historique, le FC Barcelone, qui dresse le même bilan de douze victoires, deux nuls et une seule défaite. En cette période post-Coupe du Monde, les Madrilènes ont retrouvé le chemin de la compétition avec réussite. Ils se sont imposés à Valladolid (0-2) pour la dernière de l'année et ont entamé 2023 par un nouveau succès hors de leurs bases, chez les amateurs de Cacereno (0-1) en 16de finale de la Coupe du Roi. Ils se déplacent à Villarreal avec le statut de meilleure équipe du championnat à l'extérieur (7 victoires, 1 défaite) et un Karim Benzema aux blessures enfin derrière lui. Le Français a d'ailleurs inscrit un doublé à Valladolid la semaine dernière. Laissé au repos en Coupe, il devrait logiquement débuter.