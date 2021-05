Pronostic Villarreal Manchester United : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue Europa

Nos paris sur Villarreal - Manchester United

Manchester United impressionne en Ligue Europa

Un Villarreal inconstant en Liga mais solide en C3

Des Red Devils très offensifs

Les compo probables :

Manchester United à l'expérience

Relégué en Ligue Europa après avoir échoué à la 3place de son groupe de Ligue des Champions derrière le PSG et Leipzig, Manchester United n'a pas pour autant pris cette compétition à la légère. En effet, lessont très bien rentrés dans ce nouveau tournoi en s'imposant avec la manière face à une belle équipe de la Real Sociedad en 16de finale (4-0, 0-0). Par la suite, les Mancuniens ont écarté le Milan AC (1-1, 0-1), Grenade (2-0, 0-2) et enfin la Roma (6-2, 3-2) en demi-finale et ils ont donc pu rejoindre la finale en assumant leur statut de favori de la compétition malgré un tableau compliqué. En championnat, les partenaires de Paul Pogba ont également réalisé une saison pleine en prenant la 2place de Premier League derrière Manchester City. Ils ont d'ailleurs conclu leur exercice en s'imposant sur le terrain de Wolverhampton dimanche (1-2).Sorti large leader de son groupe lors des phases de poules de cette Ligue Europa en prenant 16 points sur 18 possibles contre le Maccabi Tel Aviv, Sivasspor et Qarabag, Villarreal a ensuite réalisé un parcours quasi parfait dans cette compétition en éliminant successivement Salzbourg (0-2, 2-1), le Dynamo Kiev (0-2, 2-0), le Dinamo Zagreb (0-1, 2-1) et enfin Arsenal (2-1, 0-0) lors du tour précédent. Par contre, cela a été plus compliqué en championnat pour le Sous-Marin Jaune qui n'a hérité que de la 7place finale de Liga après avoir perdu face au Real Madrid samedi (2-1). Aussi, les hommes d'Unai Emery n'ont pour l'instant validé que leur billet pour les qualifications de la nouvelle Conférence Europa League.Encore un peu juste dimanche pour retrouver les terrains, l'international français Martial pourrait faire son retour pour disputer cette finale même si la probabilité de le voir débuter est quasiment inexistante. Malgré cela, le technicien mancunien Ole Gunnar Solskjaer pourra aligner son redoutable quatuor offensif formé par Rashford (11 buts en Premier League), Bruno Fernandes (18 buts), Pogba (3 buts) et Cavani (10 buts). Ce dernier a d'ailleurs inscrit deux doublés en demi-finale. Preuve de sa grande puissance offensive, Manchester United a affiché le 2bilan offensif de Premier League avec 73 buts marqués cette saison. En face, Unai Emery pourra compter sur ses excellents attaquants Paco Alcacer (6 buts en Liga, 6 en C3) et Gerard Moreno (23 buts en Liga, 6 en C3).: Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Manu Trigueros, Capoue, Dani Parejo, Moi Gomez - Paco Alcacer, Gerard Moreno.: Henderson - Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani.Déjà vainqueur de cette compétition en 2017, Manchester United semble armé pour rééditer cette performance. Sans doute plus talentueux et plus expérimentés que leurs adversaires, lespeuvent d'ailleurs compter sur un groupe au quasi complet avec d'immense qualités offensives. D'autant que pour se hisser jusqu'en finale, les joueurs de Villarreal n'ont jamais affronté de grands d'Europe contrairement aux Anglais qui ont toujours assuré dans cette compétition. Aussi, les joueurs de Manchester United pourraient faire la différence face à une formation espagnole qui a en plus montré une forme assez fluctuante lors des dernières semaines sur sa propre scène nationale.