Pronostic Villarreal Arsenal : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa

Villarreal, l’atout Emery et Moreno face à Arsenal

Cette demi-finale de l’Europa League entre Villarreal et Arsenal est marquée par la présence d’Unai Emery, actuel entraîneur des Espagnols et qui était auparavant celui des. De plus, l’ancien coach du PSG est réputé pour son passé glorieux en Europa League où il s’est imposé à 3 reprises avec le FC Séville. Pour en arriver à ce stade de la compétition, Villarreal a quasiment réalisé un parcours parfait puisqu’il a remporté son groupe avec 5 victoires et un nul. Ensuite, lors des matchs à élimination directe, le Sous-Marin Jaune s’est imposé face à Salzbourg (4-1), le Dynamo Kiev (4-0), et le Dinamo Zagreb (3-1). En Liga, malgré ses deux dernières défaites face à Alaves (1-2) et contre le Barca (2-1), Villareal est toujours dans le coup pour décrocher une place européenne. Emery peut compter sur un Gerard Moreno ultra-performant depuis le départ de cette saison avec 20 réalisations en Liga et 6 en Europa League.en ce moment chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Arsenal réalise une nouvelle saison décevante en Premier League. Performants l’an passé lors des derniers mois avec notamment le gain de la FA Cup, lesn’y arrivent plus et végètent en dixième position. Le week-end dernier, Arsenal s’est incliné à domicile face à Everton sur une grosse bourde de Leno. L’Europa League est la seule voie possible pour accrocher une place en Ligue des Champions l’an prochain. Pour cela, les Gunners vont devoir se montrer aussi déterminés que lors du quart de finale retour face au Slavia Prague (0-4). Avant cela, les hommes d’Arteta s’étaient défaits du Benfica (4-3) et de l’Olympiakos (3-2). Pour cette demi-finale aller, Arsenal pourrait être privé de deux éléments majeurs puisque Lacazette est blessé tandis qu’Aubameyang est touché par la malaria. Performant au Madrigal et beaucoup plus régulier que son adversaire cette saison, Villareal a les armes pour s’imposer lors de ce match aller face à Arsenal, avec pourquoi pas un but de l'inévitable Gerard Moreno.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 20€ à votre disposition.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 20€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !