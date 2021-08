Pronostic Valenciennes Rodez : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Match fermé en Valenciennes et Rodez

Après une saison dernière décevante, Valenciennes avait mal démarré jusqu'à sa victoire le week-end dernier face à une équipe de Nancy relégable (0-1). Auparavant, le VAFC avait fait match nul à domicile contre Niort (0-0), puis au Roudourou contre Guingamp (1-1), avant de lourdement chuter dans son stade du Hainaut face à une belle équipe Nîmes (0-3). Mis à part ce match, les 3 autres rencontres de Valenciennes ont vu moins de 3 buts. Pour l'instant, les Valenciennes n'ont marqué sur 2 buts en 4 journées, et doivent regretter le départ vers la MLS de Kévin Cabral.

Comme Valenciennes, Rodez n'a marqué que 2 buts. Les Ruthénois présentent d'ailleurs le même bilan comptable que leur adversaire du jour avec 5 points pris grâce à 1 victoires, 2 nuls, pour 1 défaite. Après avoir pris une belle fessée en ouverture à Caen (4-0), Rodez a resserré sa défense. Dans leur stade, les hommes de Peyrelade ont battu Pau (1-0) et concédé le nul la semaine passée face au Havre (0-0). Et à l'extérieur, Rodez est allé chercher un bon point à Dijon (1-1). Entre deux équipes qui n'ont marqué que 2 buts sur ce début de saison et dont 3 matchs sur 4 ont fini avec moins de 3 buts, on devrait encore assister à une rencontre fermée.