Pronostic Valenciennes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaîne à Valenciennes

la saison dernière, Valenciennes fait encore pire actuellement, avec une 15place en Ligue 2. Les Nordistes sont très irréguliers de nouveau cette saison, enchaînant les très bonnes périodes et les très mauvaises. Après avoir remporté 3 victoires de rang contre Bastia (2-1), Dijon (0-1) et Caen (1-2), les hommes d'Olivier Guégan viennent de concéder 2 défaites, face à Dunkerque (1-3) et Amiens (3-0) la semaine dernière, deux équipes mal classées.

Après avoir raté le top 5 la saison passée, Auxerre est tout juste 5à l'orée de cette journée. Pas non plus ultra-régulière, l'AJA a par exemple pris une énorme fessée il y a 15 jours sur le terrain de Toulouse, leader (6-0). Mais directement, pas plus tard que lundi soir, les Auxerrois ont su rebondir en s'imposant à domicile devant Bastia (1-0). Avec 6 victoires, 5 nuls et 2 défaites, Auxerre fait tout de même un bon début de saison et avec l'ambition qui est la sienne, l'AJA se doit de gagner des matchs comme celui-ci à Valenciennes s'il veut pouvoir jouer la montée jusqu'au bout. Face à un VAFC qui semble être dans l'une de ses mauvaises périodes, Auxerre pourrait l'emporter.