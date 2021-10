Pronostic Uruguay Colombie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Uruguay éloigne la Colombie

L'Uruguay retrouve la Colombie, contre laquelle elle s'était inclinée en quart de finale de la dernière Copa America, lors de la séance de tirs aux buts. Dans cette campagne d'éliminatoires pour le Mondial 2022, laoccupe actuellement la troisième place avec 2 points d'avance sur le barragiste, la Colombie, mais aussi sur le premier non qualifié, le Paraguay. Un succès contre la Colombie offrirait un petit matelas d'avance à l'Uruguay dans l'optique de la qualification pour le Mondial. Lors des dernières journées, la sélection uruguayenne s'est défait de la Bolivie (4-2) et de l'Equateur (1-0). Lors de ces rencontres, l'Uruguay était privé de son duo de pistoleros Suarez et Cavani. Ces derniers seront en revanche bien présents pour ce rassemblement tout comme Giorgian de Arrascaeta, excellent pendant l'absence des deux stars.En face, la Colombie joue gros puisqu'elle pourrait se replacer dans ces éliminatoires en cas de succès en Uruguay. En effet, la sélection colombienne occupe actuellement la cinquième place de barragiste, avec seulement deux points de retard sur la. Troisième de la dernière Copa America, la Colombie a ensuite obtenu deux matchs nuls dans les éliminatoires pour le Mondial 2022 face à la Bolivie (1-1) et contre le Paraguay (1-1). De retour à domicile, Los cafeteros ont pris le dessus sur le Chili grâce à un excellent Miguel Borja, auteur d'un doublé. Pour affronter l'Uruguay, la Colombie aura à sa disposition son capitaine Falcao, auteur d'un excellent début de saison avec son nouveau club du Rayo Vallecano. A ses côtés, on retrouve des éléments importants comme Zapata, Cuadrado, Ospina, Sanchez ou Mina. Vainqueur de ses deux derniers matchs à domicile, l'Uruguay devrait enchaîner face à la Colombie et réaliser ainsi une excellente opération au classement.