Pronostic Ukraine Irlande du Nord : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Ukraine se reprend face à l’Irlande du Nord

Absente de la Coupe du Monde en Russie, l’Ukraine a réussi un excellent parcours en qualification de l’Euro 2020. En effet, les hommes de Shevchenko ont remporté leur groupe devant le Portugal et la Serbie. Depuis cette campagne, les Ukrainiens connaissent plus de difficultés avec une dernière place dans leur groupe de Ligue des Nations qui était relevé, avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse. Lors des qualifs pour le Mondial 2022, l’Ukraine a parfaitement débuté en prenant un point face à la France mais n’a pas su enchainer par la suite en signant deux nuls face à la Finlande et le Kazakhstan. Récemment, la sélection ukrainienne a joué un match amical face au modeste Bahrein pour un nouveau score de parité (1-1). Pour l’Euro, l’Ukraine sera privée de plusieurs joueurs majeurs comme Konoplyanka, de Kovalenko, de Kravets ou de Junior Moraes, mais Kravets et Konoplyanka ne jouaient presque plus. Les cadres Yarmolenko et Stepanenko et la génération d'abord symbolisée par Malinovskyi et Zinchenko seront bien là.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Irlande du Nord avait réussi à se qualifier pour l’Euro 2016 en France. Les joueurs britanniques étaient même parvenus à se hisser en huitièmes de finale grâce à leur succès face à l’Ukraine en phase de poule. Battue par le Pays de Galles, l’Irlande du Nord n’a pas connu la même réussite par la suite. Absente du Mondial russe, la sélection irlandaise s’est inclinée en finale des barrages pour décrocher un ticket pour l’Euro face à la Slovaquie (1-2, après prolongations). Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, l’Irlande du Nord a été dominée en Italie (2-0) avant de partager les points avec la Bulgarie (0-0). Pour ce match amical, les expérimentés Jonny Evans et Davies ont été laissés au repos. Loin d’être dans la forme de sa vie, l’Ukraine devrait retrouver un semblant de confiance face à une sélection nord-irlandaise limitée, qui semble s'essouffler et qui sera privée de 2 cadres.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de Monacoavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Ukraine Irlande du Nord détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !